Аутом се забио у пјешаке, избо пролазнике: Нападач идентификован као Салим ел Кудри

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мушкарац који се аутомобилом залетио у пјешаке у Модени идентификован је као Салим ел Кудри, држављанин Италије мароканског поријекла.
Ел Кудри /31/ улетио је јуче у групу људи у центру гада и, према посљедњим подацима, повриједио осморо људи, од којих је четворо у тешком стању.
Свијет
У Италији се аутом забио у пролазнике, повреде су стравичне
Међу тешко повријеђенима, двоје људи је изгубило ноге, а један је у критичком стању.
Ел Кудри је покушао да побјегне и избо је једног од тројице пролазника који су покушали да га зауставе. Касније га је ухапсила полиција.
Италијански премијер Ђорђа Мелони и предсједник Серђо Матарела данас су отпутовали у Модену.
Мелонијева је отказала састанак у Никозији са предсједником Кипра како би дошла у Модену заједно са Матарелом.
Напади у којима се користе возила против масе постају све чешћи широм свијета. Неки су окарактерисани као терористички напади.
Италијанско тужилаштво саопштило је да покушава да утврдиле мотиве Ел Кудрија.
Замјеник премијера Матео Салвини, који предводи антиимигрантску странку Лига, данас је на "Иксу" позвао на поништавање дозвола боравка онима који почине злочине.
Масимо Мецети, градоначелник Модене, рекао је да су међу онима који су покушали да зауставе Ел Кудрија била два држављанина египатског поријекла.
Мецети је навео да је Ел Кудри у прошлости лијечен од менталних проблема, да има диплому економије и да је незапослен, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
23
19
22
19
16
19
11
19
06
Тренутно на програму