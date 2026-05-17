Аутом се забио у пјешаке, избо пролазнике: Нападач идентификован као Салим ел Кудри

17.05.2026 16:41

Крв се види поред уништеног аутомобила на улици Модене, Италија, субота, 16. мај 2026.
Мушкарац који се аутомобилом залетио у пјешаке у Модени идентификован је као Салим ел Кудри, држављанин Италије мароканског поријекла.

Ел Кудри /31/ улетио је јуче у групу људи у центру гада и, према посљедњим подацима, повриједио осморо људи, од којих је четворо у тешком стању.

У Италији се аутом забио у пролазнике, повреде су стравичне

Међу тешко повријеђенима, двоје људи је изгубило ноге, а један је у критичком стању.

Ел Кудри покушао да побјегне

Ел Кудри је покушао да побјегне и избо је једног од тројице пролазника који су покушали да га зауставе. Касније га је ухапсила полиција.

Италијански премијер Ђорђа Мелони и предсједник Серђо Матарела данас су отпутовали у Модену.

Мелонијева је отказала састанак у Никозији са предсједником Кипра како би дошла у Модену заједно са Матарелом.

Напади у којима се користе возила против масе постају све чешћи широм свијета. Неки су окарактерисани као терористички напади.

Италијанско тужилаштво саопштило је да покушава да утврдиле мотиве Ел Кудрија.

Салвини позвао на поништавање дозвола боравка

Замјеник премијера Матео Салвини, који предводи антиимигрантску странку Лига, данас је на "Иксу" позвао на поништавање дозвола боравка онима који почине злочине.

Масимо Мецети, градоначелник Модене, рекао је да су међу онима који су покушали да зауставе Ел Кудрија била два држављанина египатског поријекла.

Мецети је навео да је Ел Кудри у прошлости лијечен од менталних проблема, да има диплому економије и да је незапослен, преноси Срна.

