Букнуо пожар на "опелу", полиција трага за нападачем

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 предузимају све потребне мјере и радње на идентификовању и проналаску лица које је запалило аутомобил "опел" на подручју Добоја.
Наиме, полицији је синоћ око 21.40 часова пријављено да је дошло до пожара на поменутом возилу, приликом чега је наступила већа материјална штета.
Брзом реакцијом припадника Територијално ватрогасно-спасилачке јединице Добој пожар је локализован и угашен.
Увиђај су јутрос извршили полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Добој.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, који се изјаснио да наведено дјело има обиљежја кривичног дјела „Изазивање опште опасности”.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
46 мин0
Регион
48 мин0
Хроника
52 мин0
Република Српска
1 ч4
Хроника
52 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
16 ч0
Најновије
10
49
10
46
10
42
10
31
10
24
Тренутно на програму