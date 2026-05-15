Logo
Large banner

У камиону превозио нелегалне трупце са лажним плочицама

Аутор:

АТВ
15.05.2026 10:05

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полицијски службеници Полицијске станице Пале раде на расвјетљавању кривичног дјела "Неовлаштена употреба туђег пословног имена и друге посебне ознаке робе или услуга", након што је приликом контроле једног теретњака пронађена нелегална дрвна грађа.

Како је саопштено из Полицијске управе Источно Сарајево, полиција је на подручју Пала зауставила и контролисала теретно возило којим је управљао А.К.

"Приликом контроле, у товарном простору возила пронађено је 47 трупаца јеле и смрче који нису били обиљежени шумским жигом, док су се на десет стабала налазиле неприпадајуће плочице за класирање дрвних сортимената", наведено је у саопштењу.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, а полицијски службеници настављају даљи рад на документовању овог кривичног дјела.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дрво

шверца дрвних сортимената

Источно Сарајево

теретњак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Свијет

Москва и Кијев размијенили по 205 ратних заробљеника

56 мин

0
Облачно вријеме и олуја

Друштво

Балкану пријете суперћелијске олује, па стиже велики обрт

1 ч

0
Обраћање Станивуковића на сједници главног одбора Покрета Сигурна Српска

Република Српска

Како је "процурио" видео гдје Станивуковић уништава СДС? "Шармер" понижава Бланушу

56 мин

4
Из Бијељине су кренула четири аутобуса са учесницима комеморативног скупа који ће данас на Брчанској малти у Тузли присуствовати помену за 54 мучки убијена припадника ЈНА у нападу муслиманских паравојних снага док се војска према унапријед постигнутом договору мирно повлачила из тузланске касарне.

Друштво

Помен на Брчанској малти: Учесници комеморативног скупа кренули ка Тузли

1 ч

0

Више из рубрике

Аутобус слетио са пута и преврнуо се у Новом Селу

Хроника

Тежак судар аутобуса и аутомобила у Новом Селу

1 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Хроника

Ухапшен Сарајлија, пронађене украдене цигарете

1 ч

0
У Мостару почело суђење Анису Калајџићу због убиства Алдине Јахић, изјаснио се да није крив

Хроника

У Мостару почело суђење Анису Калајџићу због убиства Алдине Јахић, изјаснио се да није крив

16 ч

0
рониоци роњење вода ронити

Хроника

Пет особа погинуло на роњењу

16 ч

0

  • Најновије

10

49

Вујић: Свим правним и дипломатским средствима штитићемо људска права генерала Младића

10

46

Пао двојац у Бањалуци: Заплијењено 1,5 килограма марихуане

10

42

Пет ронилаца из Италије погиуло током експедиције

10

31

Детаљи тешког судара аутобуса и аутомобила: Повријеђене двије особе

10

24

Мушкарац у БиХ ухапшен због дјечије понографије: Пронађено више од 250 снимака и фотографија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner