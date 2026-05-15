У камиону превозио нелегалне трупце са лажним плочицама

Полицијски службеници Полицијске станице Пале раде на расвјетљавању кривичног дјела "Неовлаштена употреба туђег пословног имена и друге посебне ознаке робе или услуга", након што је приликом контроле једног теретњака пронађена нелегална дрвна грађа.
Како је саопштено из Полицијске управе Источно Сарајево, полиција је на подручју Пала зауставила и контролисала теретно возило којим је управљао А.К.
"Приликом контроле, у товарном простору возила пронађено је 47 трупаца јеле и смрче који нису били обиљежени шумским жигом, док су се на десет стабала налазиле неприпадајуће плочице за класирање дрвних сортимената", наведено је у саопштењу.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, а полицијски службеници настављају даљи рад на документовању овог кривичног дјела.
