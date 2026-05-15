Убио двије жене, покушао убиство још двије: Истрага против серијског убице у Куманову

Аутор:АТВ
Коментари:0
Основно јавно тужилаштво у Куманову објавило је да против једног 25-годишњака из села Малотино води истрагу за чак четири убиства и два покушаја убиства.
Тужилац Љубомир Лапе рекао је да је истрага против 25-годишњег Т.Б. из села Малотино, општина Старо Нагоричане, поред почетна два убиства, открила још два убиства и два покушаја убиства.
Друштво
Балкану пријете суперћелијске олује, па стиже велики обрт
Истакао је да је, према досадашњим сазнањима, ово први случај у Сјеверној Македонији у којем докази упућују на серијског убицу са елементима фемицида, јер су, како је рекао, кривична дјела била усмјерена ка женама.
- Колико ја знам, ово је први случај у којем докази указују на то да је ријеч о серијском убици који је починио и кривично дјело фемицида, односно насиља заснованог на полу - истакао је Лапе.
Према тужилаштву, мотив за убиства била је мржња према женама, а дјела је извршавао подмукло, из ниских побуда и користољубља.
Лапе је изразио очекивање да ће након завршетка истраге, у реално кратком року, против осумњиченог бити подигнута оптужница.
Република Српска
Како је "процурио" видео гдје Станивуковић уништава СДС? "Шармер" понижава Бланушу
- Једна од нападнутих жена није видјела починиоца, а друга га је видјела и препознала - рекао је Лапе.
Убиства су, према истрази, почињена 5. јануара 2025. и 12. фебруара 2026, а покушаји убистава 21. јуна и 9. фебруара 2025. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Регион
22 ч0
Регион
22 ч0
Регион
22 ч0
Најновије
10
49
10
46
10
42
10
31
10
24
Тренутно на програму