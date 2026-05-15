Logo
Large banner

Убио двије жене, покушао убиство још двије: Истрага против серијског убице у Куманову

Аутор:

АТВ
15.05.2026 10:09

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Основно јавно тужилаштво у Куманову објавило је да против једног 25-годишњака из села Малотино води истрагу за чак четири убиства и два покушаја убиства.

Тужилац Љубомир Лапе рекао је да је истрага против 25-годишњег Т.Б. из села Малотино, општина Старо Нагоричане, поред почетна два убиства, открила још два убиства и два покушаја убиства.

Олуја

Друштво

Балкану пријете суперћелијске олује, па стиже велики обрт

Истакао је да је, према досадашњим сазнањима, ово први случај у Сјеверној Македонији у којем докази упућују на серијског убицу са елементима фемицида, јер су, како је рекао, кривична дјела била усмјерена ка женама.

- Колико ја знам, ово је први случај у којем докази указују на то да је ријеч о серијском убици који је починио и кривично дјело фемицида, односно насиља заснованог на полу - истакао је Лапе.

Према тужилаштву, мотив за убиства била је мржња према женама, а дјела је извршавао подмукло, из ниских побуда и користољубља.

Лапе је изразио очекивање да ће након завршетка истраге, у реално кратком року, против осумњиченог бити подигнута оптужница.

Драшко Станивуковић

Република Српска

Како је "процурио" видео гдје Станивуковић уништава СДС? "Шармер" понижава Бланушу

- Једна од нападнутих жена није видјела починиоца, а друга га је видјела и препознала - рекао је Лапе.

Убиства су, према истрази, почињена 5. јануара 2025. и 12. фебруара 2026, а покушаји убистава 21. јуна и 9. фебруара 2025. године.

(Глас Српске)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сјеверна Македонија

Серијски убица

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Свијет

Москва и Кијев размијенили по 205 ратних заробљеника

1 ч

0
Облачно вријеме и олуја

Друштво

Балкану пријете суперћелијске олује, па стиже велики обрт

1 ч

0
Из Бијељине су кренула четири аутобуса са учесницима комеморативног скупа који ће данас на Брчанској малти у Тузли присуствовати помену за 54 мучки убијена припадника ЈНА у нападу муслиманских паравојних снага док се војска према унапријед постигнутом договору мирно повлачила из тузланске касарне.

Друштво

Помен на Брчанској малти: Учесници комеморативног скупа кренули ка Тузли

1 ч

0
Машина за прање веша

Савјети

Једно дугме на веш-машини може преполовити рачун за струју

1 ч

0

Више из рубрике

Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.

Регион

Хрватска уводи забрану продаје алкохола ноћу?

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Регион

Мушкарац ухапшен због сумње да је убио супругу ножем: Ужас у Битољу

22 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

На телефону пронађени порнографски снимци дјеце: Нијемац ухапшен у Сплиту

22 ч

0
Матеа О. дјевојка која је напала Филипинца се слика у огледалу

Регион

Ово је дјевојка која је претукла Филипинца у Загребу: Недавно пријетила дјевојци

22 ч

0

  • Најновије

10

49

Вујић: Свим правним и дипломатским средствима штитићемо људска права генерала Младића

10

46

Пао двојац у Бањалуци: Заплијењено 1,5 килограма марихуане

10

42

Пет ронилаца из Италије погиуло током експедиције

10

31

Детаљи тешког судара аутобуса и аутомобила: Повријеђене двије особе

10

24

Мушкарац у БиХ ухапшен због дјечије понографије: Пронађено више од 250 снимака и фотографија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner