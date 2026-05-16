У Италији се аутом забио у пролазнике, повреде су стравичне

Седам особа је повријеђено, од којих су две у критичном стању, након што је возач у центру италијанског града Модена налетио на пјешаке, а потом покушао да побјегне, али су га пролазници спријечили у томе до доласка полиције, преносе данас локални медији.
Несрећа се догодила у једној од најпрометнијих области историјског центра града, пренио је портал Today.it.
Аутомобил марке "Ситроен Ц3", који је долазио из области Ларго Гарибалди, ударио је групу пјешака, а возач који је повријеђен у несрећи, затим је побјегао пјешке и, наводно, некога избо ножем, пренио је портал.
Бјегунца су потом зауставили пролазници прије доласка полиције.
Према првим информацијама, ријеч је о 31-годишњем Италијану, поријеклом из Марока.
Тренутно нема званичних детаља о околностима које су довеле до инцидента.
Мјесто догађаја је брзо ограђено полицијском траком, док су бројна кола хитне помоћи стигла како би помогла повријеђенима директно на улици.
Могућност планираног напада се не искључује, иако се још ништа не може рећи са сигурношћу, наводи портал.
"Морамо да схватимо природу овог трагичног чина. Дубоко сам шокиран, то је веома озбиљан догађај. Да је у питању напад, овај акт би био још озбиљнији", казао је градоначелник Модене, Масимо Мецети, који је дошао на лице мјеста убрзо након несреће.
