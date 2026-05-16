Разбијена банда која је продавала лажне лијекове и суплементе

Извор:

СРНА

16.05.2026 18:11

Фото: pexels/ Tima Miroshnichenko

Власти из 15 земаља разбиле су велику криминалну групу која је преварила жртве у Европи и шире продајом лажних суплемената и лијекова за тешке болести, саопштио је Евроџаст.

Сумња се да је група остварила добит од најмање 240 милиона евра у тим трансакцијама, пише Катимерини.

Група је од 2019. године основала компаније преко којих је продавала суплементе који нису били одобрени за продају, при чему је продавано преко 400 суплемената различитих назива.

Мрежа виртуелних продаваца изградила је стотине веб-страница и страница на друштвеним мрежама, често користећи имена и слике познатих људи и лажних љекара како би обманула жртве из цијеле Европске уније и шире.

Како наводи Евроџаст, када би жртве попуниле образац на једној од веб-страница, криминална група би с њима контактирала преко једног од оператера свог кол-центра.

Представљајући се као љекари или медицински специјалисти, оператери су тврдили да су њихови суплементи прави третмани за неизљечиве или озбиљне болести.

Суплементи који су дистрибуирани нису имали никакав ефекат на људско тијело и сви су садржали сличне састојке, упркос тврдњи да лијече различите болести.

Заједничка операција 12. маја резултирала је прикупљањем важних доказа, притварањем неких од главних чланова групе и пљенидбом великих залиха суплемената.

Власти су претражиле 113 локација у Бугарској, Грчкој, Мађарској, Пољској, Румунији и Републици Молдавији. Докази су затражени од компанија у осам земаља и до сада су испитана 23 свједока.

У Грчкој је извршена рација у логистичкој компанији у региону Атика, а у Пољској је замрзнута имовина вриједности 1,8 милиона евра.

