Logo
Large banner

"Аутопутеви Српске": Испитивање коловоза на дионици ауто-пута Градишка-Бањалука

Аутор:

АТВ
18.05.2026 08:15

Коментари:

0
"Аутопутеви Српске": Испитивање коловоза на дионици ауто-пута Градишка-Бањалука
Фото: АТВ

На дионици ауто-пута Градишка-Бањалука од Маховљанске петље до Гламочана данас почиње испитивање коловозне конструкције, саопштено је из предузећа "Аутопутеви Републике Српске".

Поступак испитивања требало би да траје пет дана, а одвијаће се у возној и зауставној траци.

Из "Аутопутева" истичу да је потребан додатни опрез приликом вожње овом дионицом за вријеме испитивања, те прилагодити брзину условима на путу, уз поштовање саобраћајне сигнализације.

Током марта и априла спроведене су активности које претходе припреми пројекта рехабилитације коловоза на овој дионици ауто-пута, као што је геодетско снимање терена и испитивање коловозне конструкције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аутопутеви Републике Српске

Ауто-пут

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Град Бањалука

Друштво

Данас сунчано и топлије вријеме

6 ч

0
рецепт тијесто храна

Друштво

Испробајте рецепт за пужиће са сиром и преливом: Домаће пециво мекано "као душа"

7 ч

0
Крст у Српској православној цркви.

Друштво

Монструозно су је мучили, али је сваки пут преживјела: Данас је Света Ирина, ево шта никако не смијете да радите

7 ч

0
На Централном спомен-обиљежју приказани портрети погинулих бораца и свједочења породица

Друштво

На Централном спомен-обиљежју приказани портрети погинулих бораца и свједочења породица

16 ч

0

  • Најновије

14

06

Крдо крава усмртило жену, мушкарац у тешком стању

13

58

Липовцу шест година затвора, оптуженом наставнику и осталима судиће се поново!

13

56

Упозорење: Нафте има за још неколико седмица

13

55

Пала производња вегетаријанских замјенских производа

13

55

Хоће да забране кинеске аутомобиле, а сами користе дјелове из Кине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner