"Аутопутеви Српске": Испитивање коловоза на дионици ауто-пута Градишка-Бањалука

Аутор:АТВ
На дионици ауто-пута Градишка-Бањалука од Маховљанске петље до Гламочана данас почиње испитивање коловозне конструкције, саопштено је из предузећа "Аутопутеви Републике Српске".
Поступак испитивања требало би да траје пет дана, а одвијаће се у возној и зауставној траци.
Из "Аутопутева" истичу да је потребан додатни опрез приликом вожње овом дионицом за вријеме испитивања, те прилагодити брзину условима на путу, уз поштовање саобраћајне сигнализације.
Током марта и априла спроведене су активности које претходе припреми пројекта рехабилитације коловоза на овој дионици ауто-пута, као што је геодетско снимање терена и испитивање коловозне конструкције.
