Монструозно су је мучили, али је сваки пут преживјела: Данас је Света Ирина, ево шта никако не смијете да радите

18.05.2026 07:05

Крст у Српској православној цркви.
Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају дан посвећен Светој великомученици Ирини.

Животни пут ове светице био је занимљив. Рођена је у незнабожачкој породици, али се посветила хришћанској вјери и крстила се. Због своје посвећености вери, била је мучена од стране четири цара, али су је Божји анђели спасавали.

Цар Седекија је закопао до главе у јендек напуњен змијама и шкорпијама, али је анђео усмртио отровне животиње и сачувао дјевицу неповријеђену. Тада исти цар је покушао да је преструже тестером, но тестера се одбијала од њеног тијела као од камена. Покушао је и да је веже за точак под воденицом и пусти воду, али вода није хтјела да тече, већ је стајала, па је дјевица остала жива и здрава. Анђели тад отворише земљу и прогуташе њене мучитеље.

Кад је дошла у град Месемврију, цар Саворије је убио, али је Бог оживио. Видевши то, цар се својим бројним поданицима преобрати у хришћанство и покрсти се. И тако је света Ирина својим страдањем и чудесима привела у вјеру Христову преко сто хиљада незнабожаца.

Најзад је сама легла у гроб и наредила да се гроб затвори. Послије четири дана, кад су гроб отворили, ње није било у унутра. Тако је постала светица и мученица Ирина, која је све жртвовала и све претрпјела, како би се Бог што више прославио међу људима.

Према народним обичајима на данашњи дан, а у славу великомученице Ирине, никако не ваља користити оштре предмете, сјећи или тестерисати грађу. Данас се не сјеку нокти, нити шиша коса, јер се вјерује да ћете тако навући несрећу на себе. У селима се још и практикује да дјеца пију воду која је одстајала један дан, јер се вјерује да ће им дати снагу која је имала великомученица Ирина.

(телеграф)

