Сви се питају једно: Кад се враћа прољеће и лијепо вријеме?

Прави јесењи дан на Балкану. Кишовито је и веома хладно, а на вишим планинама пада и снијег.
Температуре су и за 10 степени ниже од просјека за средину маја.
Добра вијест је да се вечерас очекује потпуни престанак падавина, током ноћи и разведравање.
У Србији у понедјељак рано ујутро ведро, још само на истоку и сјевероистоку са слабом кишом.
Током дана претежно сунчано и топлије, уз умјерено наоблачење са запада.
Дуваће појачан сјеверозападни вјетар. Јутарња температура од 6 до 10, на истоку Србије до 13 степени, максимална дневна од 20 до 22°C, у Београду од 9 до 21°C.
Иако се сутра очекује стабилизација времена и постепени пораст температура, не очекује се потпуна стабилизација времена, уз вријеме наглим љетњем како већ приличи овом дијелу године како смо све ближи јуну.
Од уторка па све до краја седмице очекује се промјенљиво облачно вријеме, уз смјену сунца и облака.
У уторак се локални пљускови са грмљавином послије подне и увече на југу и југозападу Србије, а од сриједе тек понегдје, док ће на северу бити суво и углавном претежно сунчано.
Максимална температура биће углавном од 20 до 25 степени, што су и просјечне температуре за ово доба године.
Према тренутним прогнозама, овакво вријеме очекује се мање-више до краја маја.
