Каква драма у Италији: Јувентус остао без Лиге шампиона

17.05.2026 14:23

Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Alessio Morgese

На коло прије краја првенства фудбалери Јувентуса послије пораза од Фиорентине губе трку за Лигу шампиона.

Јувентус је јурио другу позицију на табели Серије А, а шокантни пораз од 2:0 на домаћем теретну против Фиорентине коштаће их пласмана у Лигу шампиона. Са 68 бодова завршили су на шестој позицији табеле. Исто толико има и Комо, али због боље гол разлике заузимају пету позицију.

Све ће се одлучити у посљедњем 38. колу. Милан и Рома имају по 70 бодова и заузимају трећу, односно четврту позицију на табели. Сигуран је само Наполи који послије данашње побједе осигурава другу позицију на табели, а Интер је нешто раније осигурао титулу шампиона Серије А.

Посљедње коло Јувентус игра против Торина против којег у посљедњих пет мечева има двије побјде и три ремија.

Оно што треба да брине екипу Лућана Спалетија су ривали Роме и Милана. Рома ће у посљедњем колу играти против Вероне која напушта серију А, а Милан против Каљарија којем резултат меча не значи ништа.

