Црвена звезда тежим путем до Лиге шампиона

16.05.2026 19:43

Фото: Танјуг/АП

Епилог у шкотском првенству није ишао на руку Црвеној звезди. Надали су се на Маракани да би Хартс могао да направи сензацију и освоји титулу, чиме би им олакшао пут у квалифкацијама за Лигу шампиона, али... То се није десило, па ће актуелни првак Србије имати (условно) озбиљну мину.

Познато је да Звезда креће квалификације од другог кола и да ће имати статус носиоца све до краја истих, наравно ако дође до плеј-офа. Већ смо се бавили калкулацијама на кога би могла да иде у другој и трећој рунди, па и у предворју за елиту, али је могао Хартс да направи помјерања у корист црвено-бијелих.

Како Срца имају слаб коефицијент били би неповлашћени и потенцијални ривал Звезде, али сада је то немогућа мисија. Селтик је много тежи по том параметру и биће у рангу српског шампиона, с тим да су тако пребацили у други дио атински АЕК, пише Спортал.

Звезда може на АЕК у плеј-офу Лиге шампиона

Већ сада је направљена пројекција за предворје Лиге шампиона, а тамо су са једне (повлашћене) стране Звезда, загребачки Динамо, Слован из Братиславе и Лех из Познања, а на другој (неповлашћеној) АЕК, Цеље, Омонија, ЛАСК из Линца и норвешки Викинг.

Нема дилеме да је за екипу Дејана Станковића убједљиво најтежи противник грчки првак који с клупе воде Марко Николић, а на терену воде Лука Јовић, Мијат Гаћиновић и Марко Грујић. "Унија" је у налету, очекује се да овог лета издвоји још више новца на појачања и сигурно је за избјегавање. Оно што је занимљиво је да до плеј-офа не игра квалификације због високог грчког коефицијента.

Далеко повољнији су Цеље и Омонија, па и Викинг, док је Линц нека средина.

Важно је напоменути да ово није коначни пресјек, јер су увијек могућа изненађења у квалификацијама, самим тим и помјерања. То значи да би АЕК могао такође да се угура у носиоце, али да Динамо, Слован или Лех изненађујуће буду елиминисани од аутсајдера.

Шансе постоје, али нису велике...

