Манчестер сити освајач ФА купа

Манчестер сити је овогодишњи освајач ФА купа након побједе против Челсија са 1:0.
Једини стријелац на мечу био је Антоан Семењо у 72. минуту. Он је у шеснаестерцу сјајно реаговао и петом послао лопту у мрежу Челсија за велико славље екипе Пепа Гвардиоле.
У првом полувремену је Ерлингу Халанду поништен гол због офсајда, а у наставку је Матеус Нунес погодио стативу.
Челси је остао у финишу без Жоа Педра који је због повреде напустио терен.
