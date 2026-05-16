Манчестер сити освајач ФА купа

АТВ
16.05.2026 18:21

Бернардо Силва, лијево, из Манчестер Ситија слави са саиграчима након побједе у финалу енглеског ФА купа између Челсија и Манчестер Ситија у Лондону, субота, 16. мај 2026.
Фото: Tanjug/AP/Richard Pelham

Манчестер сити је овогодишњи освајач ФА купа након побједе против Челсија са 1:0.

Једини стријелац на мечу био је Антоан Семењо у 72. минуту. Он је у шеснаестерцу сјајно реаговао и петом послао лопту у мрежу Челсија за велико славље екипе Пепа Гвардиоле.

У првом полувремену је Ерлингу Халанду поништен гол због офсајда, а у наставку је Матеус Нунес погодио стативу.

Челси је остао у финишу без Жоа Педра који је због повреде напустио терен.

