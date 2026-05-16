Левандовски потврдио одлазак из Барселоне

Коментари:0
Пољски нападач Роберт Левандовски саопштио је да ће на крају сезоне напустити Барселону послије четири године проведене у клубу.
Одлуку је објавио путем поруке на друштвеним мрежама, потврдивши да му уговор истиче 30. јуна, након чега постаје слободан играч.
Голгетер из Пољске ставио је тачку на вишемјесечне спекулације о будућности на Камп Ноу.
Фудбал
Са клупе Јувентуса на терен Барселоне
Иако је клуб био отворен за продужетак сарадње на још годину дана, понуђени услови подразумијевали су значајно смањење плате и споредну улогу у тиму, што искусном нападачу није одговарало, преносе медији.
"Послије четири године пуне изазова и напорног рада, вријеме је да кренем даље. Одлазим са осјећајем да је моја мисија испуњена. Четири сезоне, три титуле првака Шпаније. Никад нећу заборавити љубав коју су ми навијачи показали од првих дана. Каталонија је моје мјесто на земљи" написао је Левандовски.
Очекује се да ће своју опроштајну утакмицу пред домаћим навијачима одиграти у недјељу против Реал Бетиса, што ће бити посљедњи меч сезоне на стадиону Барселоне.
Фудбал
2 ч0
Савјети
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Друштво
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Фудбал
5 ч0
Фудбал
6 ч0
Фудбал
20 ч0
Најновије
16
41
16
35
16
32
16
22
16
20
Тренутно на програму