Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

16.10.2025
16:31
Коментари:0
Италијански медији тврде да челници Барселоне озбиљно размишљају о могућности да у своје редове доведу нападача Јувентуса Душана Влаховића као потенцијалну замјену за легендарног Роберта Левандовског, којем би могло бити омогућено да напусти Камп Ноу када му истекне уговор наредног љета.
Баш као Левандовски, Влаховић се такођер ближи крају актуелног уговора, а Тутоспорт пише да ће српски фудбалер највјероватније напустити Јувентус послије завршетка сезоне упркос добром старту.
За Влаховића је сезона 2024/2025 била тешка на индивидуалном и тимском плану те се очекивало да ће напустити Стару даму током протеклог љета, али је он ипак остао. Сада одрађује посљедњу годину свог уговора с клубом из Торина.
Фудбал
Барселона љута на Левандовског – разлаз на љето?
Двадесетпетогодишњи нападач је постигао четири гола у осам наступа за Јуве у Серији А и Лиги шампиона ове сезоне, а само два пута је био стартер. Статистика говори да постиже погодак након сваке 63 минуте.
Барселона сада разматра могућност довођења Влаховића, како би би замијенио Левандовског. Пољаку такође уговор истиче те би могао напустити Камп Ноу на крају сезоне.
Деко, спортски директор каталонског клуба, већ је контактирао Влаховићевог агента Дарка Ристића током љета, а њихов разговор би се могао наставити у наредном периоду.
Тутоспорт тврди да је Влаховић једна од три нападачке опције које тренутно разматрају у Барселони. Конкуренцију прави Бајерн, који је такође заинтересован за српског нападача, како би постао конкуренција Харију Кејну.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму