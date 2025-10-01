Пуцање у финишу: 90. минут кобан за три фаворита

Извор:
АТВ
01.10.2025
22:57
Коментари:0
Узбудљиво вече Лиге шампиона је иза нас у којем су у самом финишу меча киксали највећи фаворити овог лигашког кола.
Јувентус је губио од Виљареала, али су у другом полувремену успјели експресно доћи до преокрета. Међутим, попустили у самом финишу. У 90. минуту Виљареал из корнера долази до поравнања на свом терену.
Не може се баш рећи да је Барселона била фаворит у мечу са европским шампионом ПСЖ-ом, али очекивала се побједа. Торес је донио предност у 19. минуту на асистенцију Рашфорда, а након Мајулуа који доноси поравнање у 38. минуту преокрет режира Рамос у посљедњем минуту регуалног времена.
Ни Манчестер сити се није прославио. Повели су у 15. минуту преко Халанда, али је Монако три минута касније Тезе вратио француску екипу у игру. Поново Халанд враћа предност грађанима коју чувају до 90. минута када Диер из пенала постиже за коначних 2:2.
Наполи је славио против Спортинга са 2:1, Борусија против Атлетико Билбаа са 4:1, Бајерн и ПСВ су одиграли неријешено 1:1, Арсенал је славио против Олимпијакоса са 2:0.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму