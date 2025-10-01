Logo

Пуцање у финишу: 90. минут кобан за три фаворита

Извор:

АТВ

01.10.2025

22:57

Коментари:

0
Пуцање у финишу: 90. минут кобан за три фаворита
Фото: Tanjug/AP/Alberto Saiz

Узбудљиво вече Лиге шампиона је иза нас у којем су у самом финишу меча киксали највећи фаворити овог лигашког кола.

Јувентус је губио од Виљареала, али су у другом полувремену успјели експресно доћи до преокрета. Међутим, попустили у самом финишу. У 90. минуту Виљареал из корнера долази до поравнања на свом терену.

Не може се баш рећи да је Барселона била фаворит у мечу са европским шампионом ПСЖ-ом, али очекивала се побједа. Торес је донио предност у 19. минуту на асистенцију Рашфорда, а након Мајулуа који доноси поравнање у 38. минуту преокрет режира Рамос у посљедњем минуту регуалног времена.

Ни Манчестер сити се није прославио. Повели су у 15. минуту преко Халанда, али је Монако три минута касније Тезе вратио француску екипу у игру. Поново Халанд враћа предност грађанима коју чувају до 90. минута када Диер из пенала постиже за коначних 2:2.

Наполи је славио против Спортинга са 2:1, Борусија против Атлетико Билбаа са 4:1, Бајерн и ПСВ су одиграли неријешено 1:1, Арсенал је славио против Олимпијакоса са 2:0.

Подијели:

Тагови:

Juventus

Лига шампиона

Barselona

Mančester Siti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Имамо гол сезоне! Невјероватне маказице Гатија!

Фудбал

Имамо гол сезоне! Невјероватне маказице Гатија!

2 ч

0
Њукасл уписао побједу у Лиги шампиона

Фудбал

Њукасл уписао побједу у Лиги шампиона

4 ч

0
Лига шампиона: Бајерн разбио Пафос, Атлетико Ајнтрахт

Фудбал

Лига шампиона: Бајерн разбио Пафос, Атлетико Ајнтрахт

1 д

0
Реал разбио Кајрат са 5:0

Фудбал

Реал разбио Кајрат са 5:0

1 д

0

Више из рубрике

Имамо гол сезоне! Невјероватне маказице Гатија!

Фудбал

Имамо гол сезоне! Невјероватне маказице Гатија!

2 ч

0
Њукасл уписао побједу у Лиги шампиона

Фудбал

Њукасл уписао побједу у Лиги шампиона

4 ч

0
Куп Републике Српске: Хет трик Стојана Врањеша

Фудбал

Куп Републике Српске: Хет трик Стојана Врањеша

6 ч

0
Мбапе у Лиги шампиона престигао Роналда, Бензему и Раула, али не и Месија

Фудбал

Мбапе у Лиги шампиона престигао Роналда, Бензему и Раула, али не и Месија

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Пуцање у финишу: 90. минут кобан за три фаворита

22

47

Жена из МУП-а уплате за возачке дозволе годинама спремала у свој џеп

22

32

Земљотрес у БиХ, осјетило се и у Хрватској

22

18

Рецепт дана: Овако су "ловачку салату" спремале наше баке

22

17

Потрага за медвједом лоповом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner