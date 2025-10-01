Мбапе у Лиги шампиона престигао Роналда, Бензему и Раула, али не и Месија

Извор:
Нападач Реал Мадрида Килијан Мбапе званично је постао трећи најбржи фудбал који је постигао 60 голова у Лиги шампиона.
За тај успјех требало му је само 89 утакмица, чиме је престигао Кристиана Роналда, Карима Бензему и Раула Гонзалеса, који су одиграли много више утакмица док су дошли до 60 голова у Лиги шампиона.
Подсјећамо, Краљевски клуб је јучер био убједљив у Казахстану, славио против Каирата резултатом 5:0, а Мбапе је постигао хат-трик.
Треба напоменути да су по овом параметру испред Мбапеа само Роберт Левандовски и Лео Меси
Иначе, Француз се тренутно налази на шестом мјесту најбољих стријелаца у Лиги шампиона у историји.
Шест голова је забио за Монако, за ПСГ 42, а у дресу Реала у 16 одиграних утакмица постигао је 12 голова.
