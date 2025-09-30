Logo

Лига шампиона: Бајерн разбио Пафос, Атлетико Ајнтрахт

Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Још једно вече лигашке фазе Лиге шампиона прошло је уз доста узбуђења.

Највише смо га видјели на мечу Бајерна и Пафоса гдје је тим из Баварске славио са 5:1. Исто је било и на мечу Атлетико Мадрида и Ајнтрахта гдје је домаћин славио са истим резултатом 5:1.

Марсеј је био бољи од Ајакса са 4:0, Интер од Славије Праг са 3:0.

Челзи и Галатасарај су славили минималним резултатом против Бенфике односно Ливерпула, а Тотенхем је ремизира са Бодоом 2:2.

Килијан Ембапе

Фудбал

Реал разбио Кајрат са 5:0

Лига шампиона

Atletiko Madrid

Bajern Minhen

