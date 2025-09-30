Лига шампиона: Бајерн разбио Пафос, Атлетико Ајнтрахт

Извор:
АТВ
30.09.2025
22:59
Још једно вече лигашке фазе Лиге шампиона прошло је уз доста узбуђења.
Највише смо га видјели на мечу Бајерна и Пафоса гдје је тим из Баварске славио са 5:1. Исто је било и на мечу Атлетико Мадрида и Ајнтрахта гдје је домаћин славио са истим резултатом 5:1.
Марсеј је био бољи од Ајакса са 4:0, Интер од Славије Праг са 3:0.
Челзи и Галатасарај су славили минималним резултатом против Бенфике односно Ливерпула, а Тотенхем је ремизира са Бодоом 2:2.
