Logo

Спектакл на Енфилду, Бајерн лако против Челсија

17.09.2025

23:01

Коментари:

0
Фудбалери Ливерпула славе након поготка у мечу Лиге шампиона против Атлетико Мадрида
Фото: Tanjug / AP

Фудбалери кипарског Пафоса, који су се испријечили Црвеној звезди на путу ка Лиги шампиона, освојили су бод на гостовању Олимпијакосу у Пиреју.

Утакмица је завршена неријешеним резултатом, 0:0, иако је Пафос од 25. минута имао играча мање.

Тада је други жути картон добио Бруно и очекивало се да Олимпијакос искористи бројчану предност на терену.

Али, то се није догодило па је Пафос освојио историјски бод у Лиги шампиона.

У другој утакмици првог термина виђен је још један реми - Славија је у Прагу одиграла 2:2 са Бодо Глимтом.

Утакмица је трајала чак 101 минут, али су ривали на крају подијелили бодове.

У осталим мечевима ПСЖ је убједљиво са 4:0 савладао Аталанту, Ливерпул је голом у надокнади времена савладао Атлетико Мадрид, а Интер је са два гола сломио Ајакс.

Бајерн је савладао Челси, а два гола је постигао Хари Кејн.

Резултати:

Олимпијакос - Пафос 0:0

Славија - Бодо Глимт 2:2

Ајакс - Интер 0:2

Бајерн - Челси 3:1

Ливерпул - Атлетико Мадрид 3:2

ПСЖ - Аталанта 4:0

Подијели:

Таг:

Лига шампиона

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Камп ФК Црвена звезда стиже у Градишку

Фудбал

Камп ФК Црвена звезда стиже у Градишку

6 ч

0
Сахрана Дејана Миловановића на дан "вјечитог дербија"

Фудбал

Сахрана Дејана Миловановића на дан "вјечитог дербија"

11 ч

0
Марко Арнаутовић се дирљивим ријечима опростио од Дејана Миловановића

Фудбал

Марко Арнаутовић се дирљивим ријечима опростио од Дејана Миловановића

13 ч

0
Футсалери из Дервенте путују у Бразил на првенство

Фудбал

Футсалери из Дервенте путују у Бразил на првенство

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

09

Федералне резерве спустиле референтну каматну стопу

23

01

Спектакл на Енфилду, Бајерн лако против Челсија

22

47

Посљедњи снимак Адне Ровчанин (26): Ништа није слутило на трагедију

22

44

Једини Србин запослен у Општинској управи Маглај мета линча

22

23

Откривен мотив језиве породичне трагедије у Бечу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner