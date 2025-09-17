Спектакл на Енфилду, Бајерн лако против Челсија

17.09.2025
23:01
Коментари:0
Фудбалери кипарског Пафоса, који су се испријечили Црвеној звезди на путу ка Лиги шампиона, освојили су бод на гостовању Олимпијакосу у Пиреју.
Утакмица је завршена неријешеним резултатом, 0:0, иако је Пафос од 25. минута имао играча мање.
Тада је други жути картон добио Бруно и очекивало се да Олимпијакос искористи бројчану предност на терену.
Али, то се није догодило па је Пафос освојио историјски бод у Лиги шампиона.
У другој утакмици првог термина виђен је још један реми - Славија је у Прагу одиграла 2:2 са Бодо Глимтом.
Утакмица је трајала чак 101 минут, али су ривали на крају подијелили бодове.
У осталим мечевима ПСЖ је убједљиво са 4:0 савладао Аталанту, Ливерпул је голом у надокнади времена савладао Атлетико Мадрид, а Интер је са два гола сломио Ајакс.
Бајерн је савладао Челси, а два гола је постигао Хари Кејн.
Резултати:
Олимпијакос - Пафос 0:0
Славија - Бодо Глимт 2:2
Ајакс - Интер 0:2
Бајерн - Челси 3:1
Ливерпул - Атлетико Мадрид 3:2
ПСЖ - Аталанта 4:0
