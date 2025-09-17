Logo

Футсалери из Дервенте путују у Бразил на првенство

17.09.2025

11:23

17.09.2025

11:23

Футсалери из Дервенте путују у Бразил на првенство
Фото: Град Дервента

Ученици Средњошколског центра “Михајло Пупин” биће дио екипе која ће Републику Српску представљати на Међународном футсал такмичењу средњих школа које ће се одржати у Бразилу.

Дервентски средњошколци, који су освојили су прво мјесто на Републичком такмичењу, у главном граду Бразилији боравиће од 10. до 20. новембра 2025. године.

Градоначелник Игор Жунић истакао је да је ово историјски успјех за дервентски спорт, јер наше младе наде путују у земљу фудбала.

“Сви смо поносни на ову групу момака, на професоре и тренере који раде са њима, јер путују у Бразил. Сигуран сам да ће показати да су добри људи, на најбољи начин промовисати Дервенту и Републику Српску и дати све од себе да направе што бољи резултат, али што не треба бити у фокусу”, рекао је градоначелник, те додао да треба наставити подржавати школски спорт и промовисати здрав живот.

На шампионату ће Републику Српску представљати Невен и Јован Плиснић, Александар Стојичић, Матеј Тадић, Филип Косијер и Милан Пашић, а тренер тима је професор Предраг Дринић, који се нада да ће се екипа из Бразила вратити са лијепим вијестима.

Александар Стојичић, ученик другог разреда, рекао је да је поносан што ће имати прилику играти у Бразилу на првенству и нада се да ће доћи до првог мјеста.

Оливер Гачић подсјетио је да Министарство породице, омладине и спорта већ 23 године организује школски спорт и да ће и даље бити главни партнер и финансијер одлазака на међународна такмичења.

“Посебно нам је важно што наступамо под нашим именом, химном и заставом, јер то даје велику афирмацију Републици Српској”, рекао је Гачић.

Из Савеза за школски спорт Републике Српске истакли су да ће поред шест средњошколаца из Дервенте, екипу чинити и три ученика из Прњавора и један из Котор Вароша.

“Срећни смо јер смо, уз подршку Фудбалског савеза РС и предсједника Милорада Додика, успјели да подржимо наше футсалере који ће представљати Републику Српску. Наш циљ је да покажемо да се труд исплати и да се може бити и добар ђак и спортиста, те да пошаљемо поруку о нераскидивој вези између спорта и школе”, истакла је Горица Билак Моцоња.

