Медвјед напао планинара у националном парку

Извор:

Танјуг

17.09.2025

11:08

Медвјед напао планинара у националном парку
Медвјед у Националном парку Јелоустон напао је планинара након изненадног сусрета на стази Турбид Лејк, саопштили су данас званичници парка.

Повреде планинара нису опасне по живот, али је 29-годишњак задобио повреде грудног коша и руке, наводи се у саопштењу, преноси Ен-Би-Си њуз.

Планинар се јуче налазио сам на стази Турбид Лејк када је наишао на медвједа и покушао да употријеби спреј, навели су из парка.

"На основу природе напада, највјероватније се ради о гризлију, иако је планинар рекао да је можда био црни медвјед", додаје се у саопштењу.

Стаза Турбид Лејк затворена је до даљег након напада.

Она се налази сјевероисточно од Мери Беја на језеру Јелоустон.

"Пошто је у питању била одбрамбена реакција медвједа током изненадног сусрета, парк неће предузимати никакве мјере против животиње", саопштили су из Националног парка Јелоустон.

Напад који се јуче догодио је први напад медвједа на човека у Јелоустоуну од маја 2021. године.

И тада је био у питању планинар који је био сам, рекли су званичници парка.

Они препоручују да планинари иду у групама од најмање три особе да би смањили ризик од напада медвједа.

