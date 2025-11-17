Орбан o додатном финансирању Кијева: Као помагање алкохоличару још једним пакетом вотке

Извор:
Sputnjik
17.11.2025
22:51
Предлог Урсуле фон дер Лајен, шефа Европске комисије, о проширењу финансирања Украјине је сличан покушају да се алкохоличару помогне још једним пакетом вотке, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
Мађарски премијер је напоменуо да је захтјев поднијет у контексту корупционашког скандала у Украјини, а не као захтјев за „стварном контролом или обуставом плаћања“.
„Ово је помало као покушај да се помогне алкохоличару слањем још једног пакета вотке. Мађарска није изгубила здрав разум“, написао је Орбан на друштвеној мрежи Икс.
Према Орбану, 17. новембра је добио писмо од Фон Дер Лајен у којем се од земаља чланица ЕУ тражи да „пошаљу више новца“ за Украјину.
„Фајненшел тајмс“ и „Ројтерс“ су раније објавили да је шеф ЕК послала писмо у којем предлаже 135,7 милијарди евра финансијске помоћи Украјини.
Прва опција је подршка коју финансирају државе чланице путем грантова; друга је зајам који финансира ЕУ задуживањем на финансијским тржиштима; трећа је зајам из средстава на замрзнутим рачунима Русије.
Руска страна сматра свако коришћење средстава без њеног пристанка крађом и пријети правним поступком.
Подсјетимо, Национални антикорупцијски биро Украјине (НАБУ) и Специјализовано антикорупцијско тужилаштво (САП) објавили су 10. новембра о великој операцији под називом „Мидас“ за откривање велике корупцијске шеме у енергетском сектору.
Претреси су извршени у кућама бизнисмена Миндича, познатог као „новчаник“ Зеленског, бившег министра енергетике и садашњег министра правде Германа Галушченка, као и у компанији „Енергоатом“.
Касније су објављени снимци разговора везаних за случај, али имена умјешаних нису објављена. У том контексту, посланици Врховне раде позвали су Андреја Јермака, шефа кабинета Зеленског, да поднесе оставку.
Кључне личности у корупцијском скандалу оптужене су за прање новца. Према прелиминарним процјенама, преко ове шеме опрано је око 100 милиона долара.
Након тога, украјинска премијерка Јулија Свириденко изјавила је да се планира ревизија свих државних компанија, а посебно енергетских, пише Спутњик.
