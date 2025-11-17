Држављанин БиХ из ћелије аустријског затвора водио нарко-банду

Извор:
Агенције
17.11.2025
22:46
Коментари:0
Аустријски медији данас опширно преносе причу о 37-годишњем држављанину Босне и Херцеговине који је из ћелије затвора Субен организовао препродају већих количина дроге.
“Пословна сналажљивост и поприлична доза самоувјерености – то је оно што један 37-годишњи затвореник из БиХ може да упише у свој животопис. Успио је да своју ћелију у затвору Субен претвори у главно седиште једне нарко-банде”, преносе аустријски медији.
У тексту се подсјећа да непосредно након што је у марту прошле године осуђен на девет и по година затвора због кривичних дјела повезаних са наркотицима, овај држављанин БиХ је започео нове „увозне и дистрибутивне активности“. За то је ангажовао саучеснике иза решетака, који су већ имали право да излазе тј. чија је казна била комбинована.
Тако је 4. августа ове године један 35-годишњи држављанин БиХ ухваћен при примопредаји три килограма кокаина у округу Халеин (Салцбург). Био је то први траг полицији о банди на чијем је челу 37-годишњи затвореник из Субена. Наиме, ухапшени је такође био затвореник, а за договорени посао искористио је слободан излазак из затвора Субен.
Након овог открића, полицији је било довољно само да прати трагове. У Субену и још једној казненој установи извршени су претреси ћелија, а у Халеину је откривен стан који је служио као складиште дроге. У том стану је живио 26-годишњи држављанин БиХ, који је тек у априлу 2025. изашао из затвора. Он је у стану чувао новац од дроге, који му је одузет, а он је сада поново иза решетака.
У дистрибуцији дроге учествовала су и двојица других затвореника, односно они са наногицама. Чак је и бивша животна сапутница вође банде била укључена – наводно је обављала новчане трансакције и прикривала нарко-послове.
Истрагом се дошло до сазнања да је 37-годишњак “робу” наручивао из иностранства и организовао њено пребацивање у Аустрију. Његови контакти и извори, како наводи полиција, припадају „организованом криминалу на Балкану“.
Како преносе медији, “нарко-биро” 37- годишњег осуђеника из БиХ је сада затворен, а он премјештен.
