Детаљи филмске пљачке у Новом Пазару: Два милиона евра нестало у неколико минута

Извор:

Телеграф

17.11.2025

22:42

Детаљи филмске пљачке у Новом Пазару: Два милиона евра нестало у неколико минута
Фото: Танјуг

У једној од најдрскијих пљачки посљедњих година на подручју Новог Пазара, маскирани разбојници пресрели су вечерас специјално возило за транспорт новца и, према првим процјенама, однели око два милиона евра државног новца, потврђено је из извора блиских истрази.

Разбојништво се догодило у мјесту Кућани, на регионалном путу, гдје су нападачи, према првим информацијама уз пријетње оружјем присилили возаче да напусте блиндирано возило, након чега су се дали у бјекство.

Недуго затим, украдено возило је пронађено запаљено у мјесту Јабланица, што наводи истражиоце на сумњу да је ријеч о добро планираној и професионално изведеној акцији, са циљем уништавања трагова.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Ако буде потребно послаћемо националну гарду у Лос Анђелес

На терену су ангажоване екипе полиције из Новог Пазара и Рашке, које обављају увиђај, блокирају шире подручје и контролишу све излазе из града. Извори блиски истрази наводе да се ради о организованој криминалној групи, која је имала прецизне информације о кретању возила и времену транспорта. За сада нема информација о евентуално повријеђеним радницима обезбјеђења.

Полиција је започела преглед надзорних камера дуж трасе, а провјерава се и да ли је напад имао унутрашње помагаче. Ово је једна од највећих пљачки на подручју Рашке у посљедњих десет година, а јавност са нестрпљењем очекује резултате истраге, пише Телеграф.

Коментари (0)
