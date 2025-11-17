Logo
Замијенила Миломира Марића: Ово је нова водитељка Ћирилице

Ана Стојадиновић, водитељка емисије Ћирилица
Фото: Хепи ТВ

Политички ток-шоу "Ћирилица" поново се емитује на Хепи телевизији.

Програм је почео у 21 час, а на срећној телевизији у улози водитељке гледамо ново лице.

Упуцана дјевојчица у Њемачкој

Свијет

Ово је српска дјевојчица коју је упуцала њемачка полиција

Култну емисију која ће се емитовати сваког понедјељка, води Ана Стојадиновић.

Гости у "Ћирилици" су били политичар Војислав Шешељ, професор др Драган Петровић и професорка др Нина Зиројевић.

На самом почетку, водитељка се обратила публици овим ријечима:

"Ово је велики повратак Ћирилице, али из мало другачије перспективе овај пут", рекла је у свом обраћању нова водитељка "Ћирилице" Ана Стојадиновић.

