Замијенила Миломира Марића: Ово је нова водитељка Ћирилице

Извор:
АТВ
17.11.2025
22:22
Политички ток-шоу "Ћирилица" поново се емитује на Хепи телевизији.
Програм је почео у 21 час, а на срећној телевизији у улози водитељке гледамо ново лице.
Култну емисију која ће се емитовати сваког понедјељка, води Ана Стојадиновић.
Гости у "Ћирилици" су били политичар Војислав Шешељ, професор др Драган Петровић и професорка др Нина Зиројевић.
На самом почетку, водитељка се обратила публици овим ријечима:
"Ово је велики повратак Ћирилице, али из мало другачије перспективе овај пут", рекла је у свом обраћању нова водитељка "Ћирилице" Ана Стојадиновић.
