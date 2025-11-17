Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

Извор:
17.11.2025
Пјевачица Наташа Беквалац огласила се на свом Инстаграм профилу, те је написала да не треба нико да је осуђује и негативно коментарише због начина на који плеше, јер увијек да је све од себе да то изгледа професионално.
Наиме, пјевачица се нашалила на свој рачун, те је на свом снимку написала кратку поруку, која је многе насмијала, будући да се шалила на свој рачун.
– Молим вас, немојте више да ме понижавате када је моје играње у питању. Ја тако играм, ја сам професионална плесачица и ја сам денс машина – написала је Наташа која је ставила емотиконе срца.
Иначе, Наташа је коментарисала и то како би њена мајка реаговала да се врати бившим партнерима, те је објаснила да би је се вјероватно одрекла.
– Рекла би ми: "Не, не, не, Наташа, ово стварно више нема смисла. Ја не могу. Одрећи ћу те се. Одрећи ћу те се преко новина. Ово је крај, доста" – кроз смијех је рекла Наташа за Екстра ФМ.
