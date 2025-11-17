Logo
Large banner

Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

Извор:

Блиц

17.11.2025

21:56

Коментари:

0
Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''
Фото: Youtube/ screenshot

Пјевачица Наташа Беквалац огласила се на свом Инстаграм профилу, те је написала да не треба нико да је осуђује и негативно коментарише због начина на који плеше, јер увијек да је све од себе да то изгледа професионално.

Наиме, пјевачица се нашалила на свој рачун, те је на свом снимку написала кратку поруку, која је многе насмијала, будући да се шалила на свој рачун.

evropska unija EU

Свијет

ЕУ изазвала потпуни хаос: Људи падају у несвијест на аеродромима

– Молим вас, немојте више да ме понижавате када је моје играње у питању. Ја тако играм, ја сам професионална плесачица и ја сам денс машина – написала је Наташа која је ставила емотиконе срца.

Насмијала све изјавом о мајци и бившим партнерима

Иначе, Наташа је коментарисала и то како би њена мајка реаговала да се врати бившим партнерима, те је објаснила да би је се вјероватно одрекла.

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев: За разлику од Запада, Русија никога није држала у колонијалном заточеништву

– Рекла би ми: "Не, не, не, Наташа, ово стварно више нема смисла. Ја не могу. Одрећи ћу те се. Одрећи ћу те се преко новина. Ово је крај, доста" – кроз смијех је рекла Наташа за Екстра ФМ.

Подијели:

Таг:

Nataša Bekvalac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјед, син и унук из Србије направили хаос на улицама Беча: На крају завршили на суду

Свијет

Дјед, син и унук из Србије направили хаос на улицама Беча: На крају завршили на суду

27 мин

0
Спријечен покушај убиства Сергеја Шојгуа

Свијет

Спријечен покушај убиства Сергеја Шојгуа

27 мин

0
У воду за чишћење подова увијек додајте кашику овог зачина - изненадиће вас сјај

Савјети

У воду за чишћење подова увијек додајте кашику овог зачина - изненадиће вас сјај

38 мин

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Мађарска спремна за самит Америка-Русија

40 мин

0

Више из рубрике

У јеку рата с Катарином Живковић Кија коцкар открила свој здравствени проблем

Сцена

У јеку рата с Катарином Живковић Кија коцкар открила свој здравствени проблем

4 ч

0
Ruža cvijet

Сцена

Познате сестре пјевачице починиле самоубиство?

4 ч

0
Насиље у ријалитију Елита

Сцена

Језива сцена у ријалитију Елита: Давио цимера и вукао га по поду

6 ч

0
Митровић најавио чишћење на Пинку: Накотило се много паразита

Сцена

Митровић најавио чишћење на Пинку: Накотило се много паразита

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

05

Додик: 23. новембра бирамо сигурност, знање и уставобранитеља

21

56

Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

21

54

ЕУ изазвала потпуни хаос: Људи падају у несвијест на аеродромима

21

48

Медведев: За разлику од Запада, Русија никога није држала у колонијалном заточеништву

21

44

Дјед, син и унук из Србије направили хаос на улицама Беча: На крају завршили на суду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner