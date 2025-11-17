Logo
Large banner

Познате сестре пјевачице починиле самоубиство?

Извор:

Телеграф

17.11.2025

17:37

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Познате њемачке пјевачице и плесачице, Елен и Алис Кеслер, умрле су у 89. години живота.

Њихов одлазак означио је крај једне од најдужих и најсјајнијих каријера у историји европског шоубизниса.

Сестре Кеслер преминуле су у свом дому, а како преноси агенција ДПА, наводно су заједно извршиле самоубиство. Полиција је у кући затекла њихова беживотна тијела.

policija hrvatska

Регион

Ветерани онемогућили полагање вијенаца за све жртве у Вуковару

Елен и Алис биле су међу најуспјешнијим њемачким забављачима свих времена. Њихове каријере трајале су више од 60 година, а наступале су раме уз раме са највећим свјетским именима као што су Френк Синатра, Фред Астер и Хари Белафонте.

Имале су дугу и успјешну каријеру, а после неколико деценија проведених под рефлекторима, повукле су се из шоубизниса и живјеле мирно у Гринвалду, на југу Минхена, гдје су и преминуле.

Подијели:

Тагови:

Самоубиство

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аутобус слетио у провалију, 21 особа погинула

Свијет

Аутобус слетио у провалију, 21 особа погинула

1 ч

0
Херцеговка однијела титули "највећег лажова"

Друштво

Херцеговка однијела титули "највећег лажова"

1 ч

0
Огласио се Песков о састанку Путина и Трампа

Свијет

Огласио се Песков о састанку Путина и Трампа

1 ч

0
Лавров: Самит у Њу Делхију за три седмице

Свијет

Лавров: Самит у Њу Делхију за три седмице

1 ч

0

Више из рубрике

Насиље у ријалитију Елита

Сцена

Језива сцена у ријалитију Елита: Давио цимера и вукао га по поду

2 ч

0
Митровић најавио чишћење на Пинку: Накотило се много паразита

Сцена

Митровић најавио чишћење на Пинку: Накотило се много паразита

8 ч

0
Ким Кардашијан грцала у сузама због овога: Осјећам се као да ће ми мозак експлодирати

Сцена

Ким Кардашијан грцала у сузама због овога: Осјећам се као да ће ми мозак експлодирати

10 ч

0
Пјевачица Лејди Гага

Сцена

Славна пјевачица завршила на психијатрији": "Потпуно сам се срушила"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

18

25

Наоружани нападачи отели 25 ученица средње школе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner