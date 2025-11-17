Познате сестре пјевачице починиле самоубиство?

Извор:
Телеграф
17.11.2025
17:37
Коментари:0
Познате њемачке пјевачице и плесачице, Елен и Алис Кеслер, умрле су у 89. години живота.
Њихов одлазак означио је крај једне од најдужих и најсјајнијих каријера у историји европског шоубизниса.
Сестре Кеслер преминуле су у свом дому, а како преноси агенција ДПА, наводно су заједно извршиле самоубиство. Полиција је у кући затекла њихова беживотна тијела.
Елен и Алис биле су међу најуспјешнијим њемачким забављачима свих времена. Њихове каријере трајале су више од 60 година, а наступале су раме уз раме са највећим свјетским именима као што су Френк Синатра, Фред Астер и Хари Белафонте.
Имале су дугу и успјешну каријеру, а после неколико деценија проведених под рефлекторима, повукле су се из шоубизниса и живјеле мирно у Гринвалду, на југу Минхена, гдје су и преминуле.
