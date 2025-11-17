Аутобус слетио у провалију, 21 особа погинула

Извор:
17.11.2025
17:29
У несрећи аутобуса у централном Еквадору погинула је 21 особа, док је најмање 40 повријеђено, саопштиле су данас службе за ванредне ситуације.
Аутобус се кретао међупровинцијском рутом између градова Симиатуг и Амбато када је изгубио контролу и срушио се у провалију са висине од 150 метара.
Несрећа се догодила јуче код града Симиатуг. Првобитно је јављено да је погинуло 12 људи, док је 10 повријеђено.
