Аутобус слетио у провалију, 21 особа погинула

Извор:

СРНА

17.11.2025

17:29

Аутобус слетио у провалију, 21 особа погинула
Фото: Pexels

У несрећи аутобуса у централном Еквадору погинула је 21 особа, док је најмање 40 повријеђено, саопштиле су данас службе за ванредне ситуације.

Аутобус се кретао међупровинцијском рутом између градова Симиатуг и Амбато када је изгубио контролу и срушио се у провалију са висине од 150 метара.

Несрећа се догодила јуче код града Симиатуг. Првобитно је јављено да је погинуло 12 људи, док је 10 повријеђено.

