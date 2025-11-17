Огласио се Песков о састанку Путина и Трампа

Извор:
СРНА
17.11.2025
17:12
Коментари:0
Састанак предсједника Русије и САД Владимира Путина и Доналда Трампа могућ је након темељне припреме и када се стекну одговарајући услови, рекао је новинарима портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Песков је напоменуо да је Москва заинтересована за самит Русије и САД, истичући потребу за пажљивом припремом.
Свијет
Лавров: Самит у Њу Делхију за три седмице
"Чим се припреме заврше и стекну услови за самит, надамо се да ће до њега доћи", рекао је Песков.
Према његовим ријечима, иако су сви заинтересовани да услови буду испуњени што прије, тешко је предвидјети када ће то бити.
Фински предсједник Александар Стуб изјавио је раније да је Москва "пропустила прилику" за састанак руског и америчког лидера у Будимпешти, подсјећа ТАСС.
Најновије
Најчитаније
18
48
18
41
18
39
18
33
18
28
Тренутно на програму