Ново хапшење због убиства Алдине Јахић: Набавио Анису Калајџићу пиштољ?

Извор:
Агенције
17.11.2025
16:50
Коментари:0
Полиција МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона привела је мушкарца који је, како се сумња, помогао убици Анису Калајџића да набави пиштољ.
“У питању је особа која је посредовала између Калајџића и продавца илегалног оружја. На пиштољу којим је почињено убиство уклоњени су серијски бројеви”, навео је портал "Истрага.ба" у објави на платформи Икс.
Хроника
Анис Калајџић на мрежама остављао језиве поруке
Калајџић (33) је у Мостару у недјељу увече тим пиштољем усмртио бившу дјевојку Алдину Јахић (32), која је бјежала од убице тражећи спас, но није успјела сачувати свој живот.
Ова млада жена, која је из Калесије дошла у Мостар због посла, мучки је убијена у недјељу око 18 часова у тоалету једног мостарског хотела, гдје се сакрила бјежећи од Калајџића.
Током бијега она је звала полицију, али ни они нису стигли на вријеме да је спасе. Дошли су тек 10 минута касније, када је већ била убијена.
Према ријечима Весне Прањић, дежурне тужитељке Херцеговачко-неретванског кантона (ХНК), убиству су претходиле "пријетње које је женска особа добијала од бившег дечка".
Регион
Затвара се највећи суд у Хрватској, одгађају се рочишта
"Нажалост, није га пријављивала из њој познатих разлога, мислећи да ће се то на тим пријетњама и завршити", рекла је Прањићева, појашњавајући да је Јахићева тог дана кренула на фитнес, али да ју је Калајџић дочекао и потегао пиштољ.
"Трчала је до хотела покушавајући да се спаси, али је ушао и убио је", појаснила је Прањићева.
Иначе, осумњичени Анис Калајџић је фудбалски судија и син познатог мостарског фудбалера, а у јануару ове године га је друга женска особа пријавила за угрожавање сигурности.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
7 ч0
Најновије
Најчитаније
18
48
18
41
18
39
18
33
18
28
Тренутно на програму