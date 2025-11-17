МУП ХНК: Калајџић није имао дозволу за оружје, раније пријављен за угрожавање безбједности

Извор:
Анис Калајџић, осумњичени за убиство Алдине Јахић, не посједује оружје нити је поднио захтјев, а у јануару га је пријавила друга особа за угрожавање сигурности, те је против њега подигнута оптужница.
Речено је ово данас на прес конференција Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона, а поводом синоћњег бруталног убиства у Мостару.
Марио Марић, министар унутрашњих послова ХНК, изнио је хронологију догађаја.
"Конференција је усмјерена на јучерашњи догађај, како бисмо изнијели детаље. Јуче, 16. новембра око 17:55 добили смо пријаву оштећене. По пријави оштећене да бивши момак трчи са пиштољем у руци. Полиција је поступила одмах, али догађај је већ био извршен. Осумњичен је везивањем стављен под контролу", навео је Марић, преноси Н1.
Марић је истакао да претходних службених пријава од стране Алдине Јахић према МУП-у није било.
"Није било службених пријава оштећене према МУП-у ХНК. Долазиле су јој одређене поруке пријетећег садржаја, које је упућивао оштећеној. Она то није пријављивала, постоје одређене индиције зашто није пријављивала. Касније ћемо утврдити", навео ј Марић.
Он је одбацио појављивање нетачних информација у јавности, наводећи да га "поред свих околности, додатно оцрњује то што су се пустиле неке информације које нису тачне".
"Осумњичени не посједује оружје нити је поднио захтјев. Оружје којим је починио злочин није евидентирано", рекао је Марић.
Додао је да полиција није имала раније пријаве од жртве.
"Нема ништа евидентирано када говоримо о пријавама од стране оштећене. Десет минута од тренутка пријаве дошло је до убиства. У распону од 200 до 300 метара се десило убиство", навео је он.
Мирза Рожајац, начелник сектора криминалистичке полиције, је навео да је тачно да је против осумњиченог раније евидентирана пријава.
"То се десило у јануару, пријавила га је друга особа за угрожавање безбједности. И против истог је подигнута оптужница. Рочиште је било заказано у наредном периоду.", навео је Рожајац.
