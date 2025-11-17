Ухапшен Бањалучанин јер је прогањао жену

Извор:
АТВ
17.11.2025
11:27
Припадници бањалучке Полицијске управе ухапсили су лице чији су иницијали М.П. из Бањалуке због сумње да је починило кривично дјело прогањање.
Ово лице ухапшено је јуче због сумње да је у више наврата пратило и уходило жену из Бањалуке, што је код ње изазвало страх за властиту безбједност, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
