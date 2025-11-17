Logo
Ухапшен Бањалучанин јер је прогањао жену

АТВ

17.11.2025

11:27

Ухапшен Бањалучанин јер је прогањао жену

Припадници бањалучке Полицијске управе ухапсили су лице чији су иницијали М.П. из Бањалуке због сумње да је починило кривично дјело прогањање.

Ово лице ухапшено је јуче због сумње да је у више наврата пратило и уходило жену из Бањалуке, што је код ње изазвало страх за властиту безбједност, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Бањалука

