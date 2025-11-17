Станивуковић ударио на Радуловића: Начелник Модриче остаје без већине због ПДП-а

Извор:
АТВ
17.11.2025
11:24
Коментари:2
Одборник ПДП-а Милутин Поповић напустиће скупштинску већину у Модричи, сазнаје АТВ. Овим потезом ПДП-а, начелник Јовица Радуловић губи скупштинску већину.
И раније је било пријава због политичке куповине у Модричи, а и сам в.д. предсједника СДС-а и начелник Јовица Радуловић је саслушан у полицији.
Република Српска
Покрет Сигурна Српска завршио само са "покретом отпора"
Судећи према појединим изјавама политичара опозиционог блока, односи ПДП-а и СДС-а нису на завидном нивоу, нарочито након најава пријашњег предсједника странке Милана Миличевића да ће игнорисати жеље ПДП-а на предстојећим изборима у БиХ.
Наводно су те несугласице ријешене након подршке Станивуковића и његове организације Бранку Блануши на пријевременим изборима, али су се одмах појавиле приче о могућем договору за опште изборе наредне године.
Засигурно ће ситуација у којој баш одборник ПДП-а руши скупштинску већину Јовици Радуловићу закомпликовати односе СДС-а и ПДП-а, или Покрета Сигурна Српска.
