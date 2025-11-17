Logo
Large banner

Станивуковић ударио на Радуловића: Начелник Модриче остаје без већине због ПДП-а

Извор:

АТВ

17.11.2025

11:24

Коментари:

2
Станивуковић ударио на Радуловића: Начелник Модриче остаје без већине због ПДП-а

Одборник ПДП-а Милутин Поповић напустиће скупштинску већину у Модричи, сазнаје АТВ. Овим потезом ПДП-а, начелник Јовица Радуловић губи скупштинску већину.

И раније је било пријава због политичке куповине у Модричи, а и сам в.д. предсједника СДС-а и начелник Јовица Радуловић је саслушан у полицији.

ПСС

Република Српска

Покрет Сигурна Српска завршио само са "покретом отпора"

Судећи према појединим изјавама политичара опозиционог блока, односи ПДП-а и СДС-а нису на завидном нивоу, нарочито након најава пријашњег предсједника странке Милана Миличевића да ће игнорисати жеље ПДП-а на предстојећим изборима у БиХ.

Наводно су те несугласице ријешене након подршке Станивуковића и његове организације Бранку Блануши на пријевременим изборима, али су се одмах појавиле приче о могућем договору за опште изборе наредне године.

Засигурно ће ситуација у којој баш одборник ПДП-а руши скупштинску већину Јовици Радуловићу закомпликовати односе СДС-а и ПДП-а, или Покрета Сигурна Српска.

Подијели:

Тагови:

СДС

ПДП

Jovica Radulović

Драшко Станивуковић

odbornici

Skupštinska većina

Модрича

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу

Хроника

Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу

4 ч

1
Кисели купус

Савјети

Најчешће грешке због којих вам се кисели купус квари

4 ч

0
Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

Занимљивости

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

4 ч

0
Ко може да ублажи правила поста? Отац Арсеније открива која правила треба да слиједимо

Друштво

Ко може да ублажи правила поста? Отац Арсеније открива која правила треба да слиједимо

5 ч

0

Више из рубрике

Грађани траже одговорност за трагични пожар и педофиле

Градови и општине

Грађани траже одговорност за трагични пожар и педофиле

1 д

0
Уклета гатачка фотеља: Мандић гласао сам за себе? Утврђен сукоб интереса

Градови и општине

Уклета гатачка фотеља: Мандић гласао сам за себе? Утврђен сукоб интереса

1 д

0
Savo Minic Vlada Republike Srpske

Градови и општине

Минић: Обећано – испуњено

2 д

0
Расписан конкурс за додјелу студентских стипендија

Градови и општине

Расписан конкурс за додјелу студентских стипендија

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

51

Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

14

50

Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

14

45

У првом плану: Срђан Амиџић

14

38

Калајџић је требало да се појави на суду за 10 дана због угрожавања безбиједности друге дјевојке

14

20

ЕРС за АТВ: У обавези смо да прикажемо чињенично стање

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner