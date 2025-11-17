Преминула бака Мерјем, 40 година чекала да види сина

Извор:
Блиц
17.11.2025
13:13
Коментари:0
Тамара Мисерлић, позната хуманитарка из Србије, објавила је да је јуче преминула бака Мерјем из Новог Пазара, која је прије неколико мјесеци, а након 40 година, видјела свог сина.
"То је жена која четрдесет година није видела своје дијете. Четрдесет година чекања, надања, суза… Кад сам је први пут срела, само је рекла: 'Само да га видим прије него умрем… ништа друго не тражим'. И то ме је сломило и покренуло", стоји у објави Мисерлићеве.
Како је истакла, "испред ње је седела мајка која се никада није престала надати, иако јој је живот све одузео".
"Мајка која није имала ништа осим сећања и једне посљедње жеље. И Бог је дао да се та жеља испуни. И ето… само неколико мјесеци након тога, она је отишла. Али отишла је смирена. Отишла је са испуњеном посљедњом жељом. Отишла је тек кад је видјела оно за чим је чекала пола живота", навела је она.
Но, како наводи, "њена прича остаје заувијек са нама, да нас подсјети колико је важно јавити се, загрлити, опростити, док још можемо".
Подсјетимо, у старој кући у селу Трнава, надомак Новог Пазара, бака Мерјем је живјела сама, са сјећањима, надом и тугом коју није делила ни са ким. Она се сваког јутра будиле уз прву кафу, питајући се да ли је њен син жив. И тако 40 година.
Србија
Чудо се догодило: Бака дочекала сина којег је чекала 40 година
Ова тужна и дубоко емотивна прича испливала је у јавност након што ју је објавила Тамара Мисирлић, која је прије неколико мјесеци посјетила нану Мејрем и подијелила њену тужну причу.
А након њене објаве, десило се нешто што није ни сањала, јер се њен син јавио, те се вратио кући, након четири деценије ишчекивања.
Друштво
2 ч0
Здравље
1 ч0
Економија
2 ч1
Друштво
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
18 ч1
Србија
20 ч0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
56
14
51
14
50
14
45
14
38
Тренутно на програму