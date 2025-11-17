Logo
Large banner

Преминула бака Мерјем, 40 година чекала да види сина

Извор:

Блиц

17.11.2025

13:13

Коментари:

0
Преминула бака Мерјем, 40 година чекала да види сина
Фото: Instagram/@fondacija_tamara_misirlic

Тамара Мисерлић, позната хуманитарка из Србије, објавила је да је јуче преминула бака Мерјем из Новог Пазара, која је прије неколико мјесеци, а након 40 година, вид‌јела свог сина.

"То је жена која четрдесет година није видела своје дијете. Четрдесет година чекања, надања, суза… Кад сам је први пут срела, само је рекла: 'Само да га видим прије него умрем… ништа друго не тражим'. И то ме је сломило и покренуло", стоји у објави Мисерлићеве.

Како је истакла, "испред ње је седела мајка која се никада није престала надати, иако јој је живот све одузео".

"Мајка која није имала ништа осим сећања и једне посљедње жеље. И Бог је дао да се та жеља испуни. И ето… само неколико мјесеци након тога, она је отишла. Али отишла је смирена. Отишла је са испуњеном посљедњом жељом. Отишла је тек кад је видјела оно за чим је чекала пола живота", навела је она.

Но, како наводи, "њена прича остаје заувијек са нама, да нас подсјети колико је важно јавити се, загрлити, опростити, док још можемо".

Подсјетимо, у старој кући у селу Трнава, надомак Новог Пазара, бака Мерјем је живјела сама, са сјећањима, надом и тугом коју није делила ни са ким. Она се сваког јутра будиле уз прву кафу, питајући се да ли је њен син жив. И тако 40 година.

бака

Србија

Чудо се догодило: Бака дочекала сина којег је чекала 40 година

Ова тужна и дубоко емотивна прича испливала је у јавност након што ју је објавила Тамара Мисирлић, која је прије неколико мјесеци посјетила нану Мејрем и подијелила њену тужну причу.

А након њене објаве, десило се нешто што није ни сањала, јер се њен син јавио, те се вратио кући, након четири деценије ишчекивања.

Подијели:

Тагови:

Merjem Uzerli

preminula

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

IDDEEA: Нема више изласка из БиХ док не платите саобраћајне казне

Друштво

IDDEEA: Нема више изласка из БиХ док не платите саобраћајне казне

2 ч

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Коначно откривена генетска мутација која изазива Кронову болест

1 ч

0
Електропривреда тражи повећање цијене струје и измјену опсега потрошње

Економија

Електропривреда тражи повећање цијене струје и измјену опсега потрошње

2 ч

1
Беба рођена у санитету: Херојски чин екипе Хитне помоћи из Котор Вароши

Друштво

Беба рођена у санитету: Херојски чин екипе Хитне помоћи из Котор Вароши

2 ч

0

Више из рубрике

УЗНЕМИРУЈУЋЕ! У каналу пронађено тијело без главе, истрага у току

Србија

УЗНЕМИРУЈУЋЕ! У каналу пронађено тијело без главе, истрага у току

2 ч

0
Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

Србија

Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

18 ч

1
"Спалите све авионе тамо, нико други не треба овако да страда": Потресне ријечи мајке копилота (30)

Србија

"Спалите све авионе тамо, нико други не треба овако да страда": Потресне ријечи мајке копилота (30)

20 ч

0
Власник чувене кафане Златибор Стојковић Бибе погинуо испред свог локала

Србија

Власник чувене кафане Златибор Стојковић Бибе погинуо испред свог локала

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

56

У четвтак Игокеа игра најважнију утакмицу сезоне

14

51

Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

14

50

Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

14

45

У првом плану: Срђан Амиџић

14

38

Калајџић је требало да се појави на суду за 10 дана због угрожавања безбиједности друге дјевојке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner