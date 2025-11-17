Беба рођена у санитету: Херојски чин екипе Хитне помоћи из Котор Вароши

Извор:
У трци са временом и без болничких услова, медицинска екипа из Котор Вароша помогла је трудници да на свијет донесе дјевојчицу и то усред вожње, у санитетском возилу.
Медицинска сестра Дома здравља Котор Варош Свјетлана Ђурић испричала је да им се јутрос на вратима Хитне помоћи појавила трудница Е. А. (1993) у деветом мјесецу трудноће, са јаким боловима и контракцијама. Како каже, ово јој је трећи порођај.
"Одмах смо припремили санитетско возило и кренули пут бањалучког породилишта. Међутим, у мјесту Забрђе, у 8.55 часова, на свијет је дошла жива и здрава дјевојчица", прича Ђурићева и додаје да је у возилу са њом била и колегиница Горана Ђурић.
У међувремену су, каже, контактирали колеге из челиначке Хитне помоћи, који су их дочекали врло срдачно.
"Захваљујемо њиховом педијатру и гинекологу који су нам помогли да до краја збринемо и прегледамо мајку и бебу", казала је Свјетлана.
Она је истакла да јој је ово други пут да порођај обавља у санитету.
"Тешко је описати ту срећу и емоције када видите да се дијете родило и да је све добро завршено. Поносне смо на себе, поготово јер смо радиле у ванредним условима, без додатне опреме какву имају болнице. Много је напето, доста се импровизује, није као у болничким условима гдје је све на дохват руке", наставља Свјетлана.
Додаје да их је испред породилишта дочекала спремна екипа Универзитетског клиничког центра Републике Српске, која није крила одушевљење њиховом брзом реакцијом.
"Мајци смо уливале повјерење. Иако је она била уплашена, јер се чак никада раније није ни возила у санитету, остале смо смирене и професионалне. Доста је значила и смиреност нашег возача, који ускоро иде у пензију", казала је она.
Дугогодишњи возач Хитне помоћи Дома здравља Котор Варош, Миодраг Јовичић, каже да за 20 година колико вози санитет, никада није доживио овакву ситуацију.
"Био сам код куће када је зазвонио телефон. Одмах сам кренуо ка Хитној, гдје је трудница већ лежала. Имам осјећај да није прошло ни пет минута од поласка. На десетом километру од Котор Вароша, у Забрђу, зачуо се бебин плач и сестра која говори да је све у реду", испричао је Јовичић.
Како каже, стао је свега неколико минута да екипа обави неопходно, након чега су наставили пут ка Челинцу.
"Дешавало се да жена почне да се порађа када стигнемо до УКЦ и док је износе из возила, али да се породи у самом санитету до данас нисам доживио. Наравно да смо били под стресом, али смо се одлично контролисали", рекао је Јовичић за Глас Српске.
