Многи домаћини који славе Аранђеловдан праве велику грешку: Свештеник дао одговор на питање које све занима

Свети Архангел Михаило, према предању, предводи небеске силе и сматра се вођом анђела, заштитником вјере, праведности и борцем против зла. У хришћанској традицији, он је симбол снаге, храбрости и Божје правде. Због тога многи вјерници сматрају да је велика част, али и обавеза, носити његово име и славити га као заштитника дома.

Обичаји и припрема славе

Припреме за Аранђеловдан, као и за сваку славу, почињу неколико дана раније. У домовима се спрема славски колач, вино, свећа и тамјан, а породица дочекује госте у знаку заједништва и молитве.

Да ли се за Аранђеловдан спрема славско жито?

Иако се за готово све славе кува славско жито, за Аранђеловдан у неким крајевима постоји посебно веровање да се оно не спрема. Разлог лежи у предању које каже да анђели нису умрли, па им се не припрема жито које симболизује васкрсење и вјечни живот душе.

Међутим, Патријарх Павле је говорио да се жито се не спрема за свете који су умрли, већ се у самој молитви за освећење кољива свештеник моли, да се кољиво приноси у славу Бога.

- У част и спомен светог (изговара се име славе породице), и у помен оних који умреше у благочестивој вјери. Ово је најбитнији дио молитве у којој се открива смисао припремања кољива за крсну славу. Крсна слава са славским колачем и кољивом се приноси Бога ради и у част крсног светога као заштитника породице. Кувана пшеница није симбол смрти, већ живота оних који су живели и који сада живе у вери са Богом и својом крсном славом. Истина је, такође, да су сви свеци живи, јер у Богу нико не може бити мртав - Бог је Бог живих, а не мртвих.

Људи праве грешке из незнања

Свештеник Жељко Јовановић је недавно поменуо да вјерници око припремања крсне славе често праве грешке и то не из навике него из незнања.

- У вријеме поста, рецимо, мрсно славе славу или да за светог Архангела не спремају жито, а кад их питате због чега кажу: "Па то је живи светац". У Господу не постоје живи и мртви свеци - сви светитељи божји су живи пред Господом. Тако да за сваку славу и светог Архангела обавезно спремамо жито јер жито симболизује да ће сви упокојени који су ранијих векова и година славили славу, као што зрно жита ставимо у земљу и из њега никне нови клас, тако ће и сви наши упокојени васкрснути у дан страшнога суда. Ми треба да следимо наше старе у свему оном што су они били на правоме путу и у ономе што су били добри, али у ономе што су они грешили ми у томе не треба да будемо истрајни и ми то треба да мијењамо што је нормално и логично - објаснио је свештеник Јовановић.

Значај Аранђеловдана данас

У савременом времену, Аранђеловдан остаје симбол породичног окупљања и духовне снаге. Многи вјерници вјерују да Свети Архангел Михаило доноси мир у кућу, чува од болести и неправде, те да се његова заштита осјећа током цијеле године.