Данас топло, очекују се и пљускови

Извор:
СРНА
17.11.2025
08:07
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити топло, вјетровито и облачно вријеме, повремено са кишом и највишом температуром до 24 степена Целзијусова.
Дуваће јак, понегдје и олујни југо, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Киша ће током дана падати на југу и истоку, а у Херцеговини ће бити локалних пљускова са грмљавином уз обилније падавине.
На сјеверу се очекује слаба пролазна киша.
Увече јаче наоблачење на сјеверу са израженом падавинском зоном која ће се током наредне ноћи премјештати ка истоку.
Возачи посебан опрез: Магла у вишим предјелима и котлинама
Падаће јача киша која ће у вишим, али локално и у нижим предјелима прелазити у сусњежицу и снијег.
Током већег дијела дана дуваће умјерен до јак југо уз олујне ударе у Крајини и на планинама. Увече ће вјетар мало ослабити и окренути на сјеверне смјерове.
Температура ваздуха у 7.00 часова: Вишеград четири, Србац и Зеница девет, Приједор и Чемерно 10, Гацко и Соколац 11, Бијељина 14, Билећа 15, Сарајево и Тузла 16, Бањалука, Добој, Требиње и Градачац 17 степени Целзијусових.
