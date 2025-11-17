Logo
Ово су најпопуларнија женска и мушка имена у 2025. години

17.11.2025

07:52

Ово су најпопуларнија женска и мушка имена у 2025. години
Фото: pexels

Избор имена за 2025. годину открива да родитељи све више бирају кратка, звучна и значењски дубока имена.

Међу њима доминирају Реља, Ноа, Вукан, Теа, Реа и Мила имена која спајају традицију, духовност и савремен дух.

Док се једни враћају старим српским коријенима, други бирају универзална имена која су препознатљива широм свијета. Заједничко им је једно — свако од њих носи причу о снази, љубави и посебности.

Породица-дјеца-родитељи

Занимљивости

Вјероватно се само једна дјевојчица у цијелом региону зове овако

Мушка имена која предњаче у 2025.:

Реља – име јунака и племенитог срца

Старо словенско име које симболизује чврстину, достојанство и оданост. У народним пјесмама Реља је приказиван као храбар витез и заштитник слабијих, па се име данас често везује за постојаност и моралну снагу.

Ноа – мир и духовна равнотежа

Име хебрејског поријекла које значи “мир”, “одмор”, “спокој”. Постало је једно од најтраженијих мушких имена у региону јер одише једноставношћу и универзалношћу. Носилац овог имена често се доживљава као смирена и стабилна особа.

Вукан – симбол унутрашње снаге

Означава ватру, енергију и покретачку силу. Име Вукан носили су и српски владари из лозе Немањића, што му даје додатну историјску тежину и племенитост.

Дјевојчица

Занимљивости

Ова давно заборављена српска имена за дјевојчице носе снажну симболику

Женска имена која освајају срца родитеља

Теа – божански дар

Име грчког поријекла, изведено од Теодора или Теодора, у значењу “дар од Бога”. Кратко, елегантно и модерно, Теа је једно од најтраженијих имена 2025. године због своје једноставности и топлине коју носи.

Реа – име природе и стварања

Реа потиче из грчке митологије – била је мајка богова и заштитница природе. Значење имена повезује се са ријечима “ток”, “струјање” и “плодност”. У модерном добу, Реа симболизује мир, снагу и женственост, преноси Стил.

Мила – вјечито име љубави

Словенског поријекла, изведено од коријена мил, што значи “драга”, “вољена”, “блага”. Иако је једно од најстаријих имена, и даље је међу најпопуларнијима. Мила симболизује нежност и емотивност, али и унутрашњу стабилност.

