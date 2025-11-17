Logo
Хороскоп за 17. новембар: Ови знакови напредују, док се други гуше у трошковима

Информер

17.11.2025

Хороскоп за 17. новембар: Ови знакови напредују, док се други гуше у трошковима
Фото: Unsplash

Још један узбудљив астролошки дан је пред нама. Ево шта очекује сваки хороскопски знак:

ОВАН

ЉУБАВ: Могуће је да ћете правити планове који у себи немају мјеста за партнера. ПОСАО: Изазован дан за оне који имају партнерски бизнис. ЗДРАВЉЕ: Повреда.

БИК

ЉУБАВ: Данас није ваш дан, јер ћете ви бити криви за дисхармонију у односу. ПОСАО: Променљиво емотивно стање утиче на концентрацију. ЗДРАВЉЕ: Проблеми са стомаком.

БЛИЗАНЦИ

ЉУБАВ: Могуће је романтично путовање са вољеном особом или ћете барем разговарати о тој могућности. ПОСАО: Врло лош дан за сферу каријере. ЗДРАВЉЕ: Слабије.

РАК

ЉУБАВ: Ваша осјећајна природа ће доћи до изражаја и привући одговарајућу особу. ПОСАО: Добићете понуду која ће добро звучати само на папиру. ЗДРАВЉЕ: Осјетљив доњи стомак.

ЛАВ

ЉУБАВ: Могуће је да вам се допадне неко ко је доста старији од вас. ПОСАО: Промјене набоље, већи обим посла и генерално ће све ићи много боље и лакше. ЗДРАВЉЕ: Инфекције.

ДЈЕВИЦА

ЉУБАВ: Одличан дан за љубав, сигурно ћете имати прилике да упознате или проводите вријеме са неким ко вам се допада. ПОСАО: Кадровске промјуене у фирми. ЗДРАВЉЕ: Слабије.

ВАГА

ЉУБАВ: Могуће је да ће се разријешити неке ствари у односу. ПОСАО: Промјене на послу. Посебно у вези са партнерским пословима. ЗДРАВЉЕ: Малокрвност.

ШКОРПИЈА

ЉУБАВ: Бићете примјећени гдје год да се појавите јер ћете се трудити да будете необични. ПОСАО: Рад у групи или са пријатељима. Искористите повољан период. ЗДРАВЉЕ: Солидно.

СТРИЈЕЛАЦ

ЉУБАВ: Немојте очекивати промјене у овој сфери. ПОСАО: Имаћете проблема у вези са финансијама или неким импулсивним улагањима и трошењем. Будите економичнији. ЗДРАВЉЕ: Нервоза.

ЈАРАЦ

ЉУБАВ: У овом периоду сте неодољиви за све око вас, због чега лако можете наћи љубав. ПОСАО: Трпећете због непланираних трошкова. ЗДРАВЉЕ: Гастритис.

ВОДОЛИЈА

ЉУБАВ: Лако се може десити да упознате некога ко је као створен за вас, иако ће та особа бити ваша супротност. ПОСАО: Имаћете огроман креативни набој. ЗДРАВЉЕ: Добро.

РИБЕ

ЉУБАВ: Могућа љубав са неким кога сте упознали преко пријатеља. ПОСАО: Могуће је да ћете бити нестрпљиви у контакту са надређенима. ЗДРАВЉЕ: Промјенљиво.

