Молитва за Ђурђиц: Преноси се генерацијама, а вјерује се да отвара врата благослова

Ђурђиц, који се обележава 16. новембра, један је од најпоштованијих црквених празника у српском народу. Посвећен Светом Ђорђу - мученику, заштитнику храбрости и вјере - овај дан се у многим кућама сматра духовном прекретницом пред зиму.
Народ вјерује да се на Ђурђиц "сабира снага", да се дом умирује, а сваки вјерник позива на благост, праштање и молитву. Иако је Ђурђевдан храмовна слава Светог Ђорђа, Ђурђиц је посвећен преносу његових моштију, па је зато ово молитвени празник – тиши, дубљи и посвећен унутрашњој снази човјека. Традиција каже да је на овај дан добро изговорити молитву која се преноси генерацијама, а која, како се верује, доноси смирење души и отвара врата Божјег благослова.
"Свети велики Мучениче Георгије, победоносче Христов, ти који си вером звери укротио и мач неправде победио, моли Бога за нас грешне. Сачувај нас од болести, невоље и сваког зла, умири срце моје и дом мој заштити. Дај ми снаге да поднесем терет данашњег дана и мудрости да не скренем са пута правде. Ти који си пострадао за истину, буди уз мене када посрнем, подижи ме када слабим и води ме ка миру, здрављу и спасењу. Господа ради, прими ову молитву и буди мој заступник пред Оцем Небеским. Амин."
