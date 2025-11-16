Logo
Large banner

Молитва за Ђурђиц: Преноси се генерацијама, а вјерује се да отвара врата благослова

Извор:

Вечерње новости

16.11.2025

12:20

Коментари:

0
Молитва за Ђурђиц: Преноси се генерацијама, а вјерује се да отвара врата благослова
Фото: Wikipedia/Ricardo Andre Frantz

Ђурђиц, који се обележава 16. новембра, један је од најпоштованијих црквених празника у српском народу. Посвећен Светом Ђорђу - мученику, заштитнику храбрости и вјере - овај дан се у многим кућама сматра духовном прекретницом пред зиму.

Народ вјерује да се на Ђурђиц "сабира снага", да се дом умирује, а сваки вјерник позива на благост, праштање и молитву. Иако је Ђурђевдан храмовна слава Светог Ђорђа, Ђурђиц је посвећен преносу његових моштију, па је зато ово молитвени празник – тиши, дубљи и посвећен унутрашњој снази човјека. Традиција каже да је на овај дан добро изговорити молитву која се преноси генерацијама, а која, како се верује, доноси смирење души и отвара врата Божјег благослова.

virus korona

Свијет

Свијет страхује од опасног вируса откривеног у Југославији: Поново се шири

Молитва за Ђурђиц

"Свети велики Мучениче Георгије, победоносче Христов, ти који си вером звери укротио и мач неправде победио, моли Бога за нас грешне. Сачувај нас од болести, невоље и сваког зла, умири срце моје и дом мој заштити. Дај ми снаге да поднесем терет данашњег дана и мудрости да не скренем са пута правде. Ти који си пострадао за истину, буди уз мене када посрнем, подижи ме када слабим и води ме ка миру, здрављу и спасењу. Господа ради, прими ову молитву и буди мој заступник пред Оцем Небеским. Амин."

Подијели:

Тагови:

molitva

СПЦ

Đurđic

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У јабукама се крије састојак за смртоносни отров

Занимљивости

У јабукама се крије састојак за смртоносни отров

5 ч

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Сјајна вијест за Ђоковића пред Аустралијан опен

5 ч

0
Велико захлађење над Европом: Ова балканска земља је прва на "удару"

Друштво

Велико захлађење над Европом: Ова балканска земља је прва на "удару"

5 ч

0
Штакор пренио хепатитис на човјека

Здравље

Штакор пренио хепатитис на човјека

5 ч

0

Више из рубрике

У јабукама се крије састојак за смртоносни отров

Занимљивости

У јабукама се крије састојак за смртоносни отров

5 ч

0
Беба новорођенче

Занимљивости

Да ли знате зашто се мушкарцима цијепа мајица кад им се роди дијете

5 ч

0
Колико би милијарде из серије Бољи живот вриједиле данас?

Занимљивости

Колико би милијарде из серије Бољи живот вриједиле данас?

7 ч

0
Они једу све мање хљеба, да ли је то добро?

Занимљивости

Они једу све мање хљеба, да ли је то добро?

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

НАТО у паници: Путиново оружје "судњег дана" је спремно?

16

57

Додик: Дејтон је био подвала Србима, данас је потпуно девастиран

16

51

Новинари најавили штрајк 28. новембра!

16

50

Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

16

39

Славна пјевачица завршила на психијатрији": "Потпуно сам се срушила"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner