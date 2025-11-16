Колико би милијарде из серије Бољи живот вриједиле данас?

Извор:
Ријеткост је за пронаћи особу на нашим просторима која није чула или гледала серију Бољи живот, драме породице Попадић у ишчекивању исплате богатог насљедства.
У култној југословенској серији дјеца Гиге Моравца и Еме Попадић, Боба, Саша и Вики добијају насљедство од 200 милиона нових динара или двије милијарде старих.
Оно што данашње генерације, па ни оне од прије 20 година не могу разумјети, је вриједност тог насљедства. Серија је снимана 1987. године када је Југославија у посебној фази одумирања, гдје је инфлација "јела" свакодневну зараду.
Конфузно и готово немогуће је преточити тадашњу вриједност новца у данашњу, али постоје неке могућности како доћи до тога. Када Боба (Драган Бјелогрлић) добије свој дио насљедства, одлази у ауто салон гдје гледа нови BMW. Ријеч је моделу Е30 за који продавач у серији каже да кошта милијарду и шесто милиона старих динара.
Уз помоћ те сцене покушаћемо објаснити вриједност насљедства.
Тадашњи модел Бе-ем-веа у Европи коштао је око 20-25.000 долара. Ријеч је о аутомобилу средње класи што значи да су "милијарде" у серији више одраз инфлације него бајковитог богатства.
Наравно, треба узети у обзир у политику увоза возила у СФРЈ и многе друге факторе, али све би отишло предалеко за било какву рачуницу. Поредећи цијену тадашњег возила, испоставиће се да је насљедство 1987. године износило око 31.000 америчких долара.
Друштво
Заблуде о СФРЈ: Од банкрота до рата, лијепа била само младост
Ако би ту цифру претворили у данашњу куповну моћ, цифра би износила 80.000 до 90.000 долара.
Другим ријечима — довољно за један добар ауто, мало адаптације стана или сигуран почетак за породични буџет. Али никако богатство које ми данас замишљамо када чујемо ријеч „милијарде“.
Југословенска стварност осамдесетих правила је јаз између онога што пише на новчаницама и онога што се за тај новац могло купити. То је управо разлог зашто Попадићи нису постали милијардери, него породица која би данас добила нешто попут оставштине вриједне 150.000 КМ.
