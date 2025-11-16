Logo
Large banner

Колико би милијарде из серије Бољи живот вриједиле данас?

Извор:

АТВ

16.11.2025

09:26

Коментари:

0
Колико би милијарде из серије Бољи живот вриједиле данас?
Фото: Printscreen/Youtube

Ријеткост је за пронаћи особу на нашим просторима која није чула или гледала серију Бољи живот, драме породице Попадић у ишчекивању исплате богатог насљедства.

У култној југословенској серији дјеца Гиге Моравца и Еме Попадић, Боба, Саша и Вики добијају насљедство од 200 милиона нових динара или двије милијарде старих.

Оно што данашње генерације, па ни оне од прије 20 година не могу разумјети, је вриједност тог насљедства. Серија је снимана 1987. године када је Југославија у посебној фази одумирања, гдје је инфлација "јела" свакодневну зараду.

Рачуница преком BMW-а

Конфузно и готово немогуће је преточити тадашњу вриједност новца у данашњу, али постоје неке могућности како доћи до тога. Када Боба (Драган Бјелогрлић) добије свој дио насљедства, одлази у ауто салон гдје гледа нови BMW. Ријеч је моделу Е30 за који продавач у серији каже да кошта милијарду и шесто милиона старих динара.

Уз помоћ те сцене покушаћемо објаснити вриједност насљедства.

Тадашњи модел Бе-ем-веа у Европи коштао је око 20-25.000 долара. Ријеч је о аутомобилу средње класи што значи да су "милијарде" у серији више одраз инфлације него бајковитог богатства.

Наравно, треба узети у обзир у политику увоза возила у СФРЈ и многе друге факторе, али све би отишло предалеко за било какву рачуницу. Поредећи цијену тадашњег возила, испоставиће се да је насљедство 1987. године износило око 31.000 америчких долара.

Default Image

Друштво

Заблуде о СФРЈ: Од банкрота до рата, лијепа била само младост

Ако би ту цифру претворили у данашњу куповну моћ, цифра би износила 80.000 до 90.000 долара.

Другим ријечима — довољно за један добар ауто, мало адаптације стана или сигуран почетак за породични буџет. Али никако богатство које ми данас замишљамо када чујемо ријеч „милијарде“.

Југословенска стварност осамдесетих правила је јаз између онога што пише на новчаницама и онога што се за тај новац могло купити. То је управо разлог зашто Попадићи нису постали милијардери, него породица која би данас добила нешто попут оставштине вриједне 150.000 КМ.

Подијели:

Тагови:

Bolji život

serija

Инфлација

Dinara

Dolar

kurs

vrijednost

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крај производње: Југословенски гигант отишао у стечај

Економија

Крај производње: Југословенски гигант отишао у стечај

3 д

0
Силвана Арменулић страдала прије 49 година, легенда и даље живи

Култура

Силвана Арменулић страдала прије 49 година, легенда и даље живи

1 мј

0
Југославија, Косово...: Бруталан одговор из Москве на лицемјерје финске министарке

Свијет

Југославија, Косово...: Бруталан одговор из Москве на лицемјерје финске министарке

1 мј

0
Лопта на терену

Емисије

Документарни програм ’12 златних медаља'

1 мј

0

Више из рубрике

Они једу све мање хљеба, да ли је то добро?

Занимљивости

Они једу све мање хљеба, да ли је то добро?

17 ч

0
Побјегло прасе у Бањалуци, шетачи шокирани

Занимљивости

Побјегло прасе у Бањалуци, шетачи шокирани

19 ч

0
Извучен тикет вриједан скоро милијарду долара!

Занимљивости

Извучен тикет вриједан скоро милијарду долара!

1 д

0
Ова два хороскопска знака чекају нове пословне прилике на крају мјесеца

Занимљивости

Ова два хороскопска знака чекају нове пословне прилике на крају мјесеца

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Зашто дишемо отрове? Стручњаци откривају најгоре загађиваче у БиХ

11

29

Међу Епстиновим мејловима освануло име и Бориса Николића

11

23

Велика иновација: X представио ривала за WhatsApp и Viber

11

13

Петковић: Мијењати Устав БиХ и затворити ОХР

11

10

Уклета гатачка фотеља: Мандић гласао сам за себе? Утврђен сукоб интереса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner