07.10.2025
21:50
Званични представник Министарства спољних послова Русије Марија Захарова на конкретним примјерима указала је како земље-чланице Организације за безбједност и сарадњу у Европи (ОБСЕ) крше Хелсиншке принципе.
Дипломата је у свом Телеграм каналу обратила пажњу на изјаву финске министарке спољних послова Елине Валтонен, која је навела да Русија "својим дјеловањем крши свих десет Хелсиншких принципа".
"Очигледна лаж на коју су сви већ навикли. Међутим, Валтонен је у праву у једном – Хелсиншки принципи, стари пола вijека, заиста се крше. И то крше они који су их потписали – државе-чланице ОБСЕ. Ево само неких од бројних примjера“, истакла је Захарова.
Говорећи о првом принципу – сувереној равноправности и поштовању права које произилазе из суверенитета, она је навела примjер из 1974. године, када се хунта "црних пуковника“ у Грчкој умијешала у међуетнички конфликт на Кипру и покушала да припоји острво Грчкој.
"Принцип 2. – неприхватање употребе силе или пријетње силом: 1999. година, NATO бомбардовање Југославије без мандата УН. Принцип 3. – неотуђивост граница: 2008. година, признање независности Косова од стране западних земаља без сагласности Србије“, навела је представница руског дипломатије.
Према Захаровој, Њемачка је 1991–1992. године нарушила четврти принцип о територијалној цјелини држава када је признала независност Словеније и Хрватске усред етнонационалног конфликта у Југославији, што је убрзало распад јужнославенске државе.
"Принцип 5. – мирно решавање спорова: 1995. година, операција 'Олуја' – супротно посредничким покушајима ОБСЕ и трећих страна у етнонационалном конфликту између Хрватске и Републике Српске Крајине, Загреб је одбио мирно рјешење и прешао на етничко чишћење“, наставила је она, преноси "Спутњик Србија".
Поред тога, шести принцип о немијешању у унутрашње послове кршен је 2014. године, када је на Украјини Запад организовао "Мајдан“ и подржао државни удар.
"Као што можете претпоставити, ни по дипломи ни по радном искуству Елина није дипломата и никада није била. Технолошки менаџер, организатор градских догађаја, финансијер – само не стручњак за међународне односе. Западној Европи професионалци на руководећим мјестима нису потребни. Какво мјесто у свјетској структури заузима ЕУ, коју контролише гинеколог Урсула [фон дер Лајен], свима је јасно“, закључила је званична представница МСП Русије.
