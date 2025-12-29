Logo
Да ли је медицински канабис стварно учинковит? Шокантно истраживање

29.12.2025

07:33

Упркос популарности медицинског канабиса, постоје и бројни критички ставови у вези с његовом стварном медицинском вриједношћу. Обухвативши 124 студије из више од 2.500 објављених радова између јануара 2010. и септембра 2025. године, опсежна научна анализа проведена у Сједињеним Америчким Државама била је усмјерена на процјену терапијских тврдњи које се односе на медицински канабис.

Специфичне ситуације

Резултати ове анализе потврдили су да је канабис учинковит у специфичним ситуацијама које су већ признале америчке Агенције за храну и лијекове (ФДА). То укључује ублажавање мучнине и повраћања изазваних хемотерапијом, потицање апетита код особа обољелих од ХИВ-а и лијечење одређених тешких епилептичних поремећаја код д‌јеце. Међутим, изван тих специфичних случајева, докази о медицинској учинковитости канабиса остају слаби, показала је ова научна анализа, чији су резултати објављени у часопису "The journal of the American Medical Association".

Истраживање из рандомизираних клиничких испитивања такођер није пронашло потпору за упорабу канабиса или канабиноида у лијечењу већине стања за која се често промовише, као што су акутна бол и несаница, истичу аутори студије.

lobanja

Наука и технологија

Највећа мистерија људске еволуције почела да се расплиће: Годинама опсjеда научнике

Додатно, анализа упозорава на могуће озбиљне здравствене ризике повезане с учесталим инхалирањем или конзумацијом канабиса високе концентрације. Ти ризици укључују психотичне симптоме, генерализовани анксиозни поремећај и кардиоваскуларне болести.

Ублажавање симптома

Иако многи људи користе канабис у нади за ублажавањем симптома, преглед резултата јасно показује значајну разлику између популарне перцепције о његовој учинковитости и стварних научних доказа, сматра Мајкл Хсу, клинички истраживач са Универзитета Калифорнија и главни аутор наведене студије.

Кина тајван

Свијет

Кинези подијелили снимак почетка војне вјежбе која је дубоко узнемирила Тајван, окружиће га с три стране

Ипак, нису сви научници сагласни с методологијом ове анализе. Симон Ериџе, директор истраживања у клиници Кјуралиф у Великој Британији, који није учествовао у истраживању, истиче да методологија није довољно јасна у погледу критерија за укључивање одређених студија, док су друге студије које истражују сличне исходе можда изостављене.

У коначници, Хсу наглашава да су даљња ригорозна истраживања неопходна како би се боље разумјеле стварне предности и потенцијални ризици кориштења медицинског канабиса.

