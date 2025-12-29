Да ли је медицински канабис стварно учинковит? Шокантно истраживање

29.12.2025
Упркос популарности медицинског канабиса, постоје и бројни критички ставови у вези с његовом стварном медицинском вриједношћу. Обухвативши 124 студије из више од 2.500 објављених радова између јануара 2010. и септембра 2025. године, опсежна научна анализа проведена у Сједињеним Америчким Државама била је усмјерена на процјену терапијских тврдњи које се односе на медицински канабис.
Резултати ове анализе потврдили су да је канабис учинковит у специфичним ситуацијама које су већ признале америчке Агенције за храну и лијекове (ФДА). То укључује ублажавање мучнине и повраћања изазваних хемотерапијом, потицање апетита код особа обољелих од ХИВ-а и лијечење одређених тешких епилептичних поремећаја код дјеце. Међутим, изван тих специфичних случајева, докази о медицинској учинковитости канабиса остају слаби, показала је ова научна анализа, чији су резултати објављени у часопису "The journal of the American Medical Association".
Истраживање из рандомизираних клиничких испитивања такођер није пронашло потпору за упорабу канабиса или канабиноида у лијечењу већине стања за која се често промовише, као што су акутна бол и несаница, истичу аутори студије.
Додатно, анализа упозорава на могуће озбиљне здравствене ризике повезане с учесталим инхалирањем или конзумацијом канабиса високе концентрације. Ти ризици укључују психотичне симптоме, генерализовани анксиозни поремећај и кардиоваскуларне болести.
Иако многи људи користе канабис у нади за ублажавањем симптома, преглед резултата јасно показује значајну разлику између популарне перцепције о његовој учинковитости и стварних научних доказа, сматра Мајкл Хсу, клинички истраживач са Универзитета Калифорнија и главни аутор наведене студије.
Ипак, нису сви научници сагласни с методологијом ове анализе. Симон Ериџе, директор истраживања у клиници Кјуралиф у Великој Британији, који није учествовао у истраживању, истиче да методологија није довољно јасна у погледу критерија за укључивање одређених студија, док су друге студије које истражују сличне исходе можда изостављене.
У коначници, Хсу наглашава да су даљња ригорозна истраживања неопходна како би се боље разумјеле стварне предности и потенцијални ризици кориштења медицинског канабиса.
