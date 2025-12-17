Рођен је са лицем и на потиљку, звао га је "ђавољи близанац": Шапутао му је ствари док себи није пресудио у 23. години

17.12.2025
08:22
Коментари:0
Прича о Едварду Мордрејку, енглеском племићу из 19. вијека који је наводно имао друго лице на потиљку, фасцинира јавност више од једног вијека. Док су неки ову причу сматрали ретком медицинском аномалијом, истраживања показују да је права позадина много другачија.
Према легенди, друго лице је било описано као "ђавољи близанац" који се смије док Едвард плаче и шапуће "паклене мисли", што је додатно продубљивало мистериозност његове судбине.
Децембра 1895. године "Boston Sunday Post" објавио је чланак под насловом "Чуда модерне науке", у којем се представљају извјештаји такозваног "Краљевског научног друштва". У тексту су наводно документовани случајеви "људских наказа", укључујући сирену, људског рака и Едварда Мордрејка, човјека са два лица.
In 1895, the Boston Post published the tragic tale of Edward Mordrake, a man tormented by a parasitic twin living on the back of his skull. At night, the devil-twin whispered unspeakable evils, keeping Edward awake. 1/9 #inspiration #writing #folklore #ttrpg #rpg #DnD #dnd5e pic.twitter.com/jOKE7MTVtC— Bart Wynants (@critographer) October 12, 2021
Према Посту, Мордрејк био је млад, интелигентан и згодан племић, познат и као "музичар ријетких способности". Ипак, уз све његове таленте долазила је страшна клетва. Поред нормалног лица, имао је друго, "одвратно као ђаво". Ово лице је наводно посједовало злу интелигенцију и "насмијавало се" када би Едвард плакао, док је он сам патио у тишини.
Легенда каже да је Едвард читав живот био мучен присуством другог лица, које му је шаптало о "стварима о којима се само говори у паклу". На крају, не издржавши психички притисак, одузео је себи живот са 23 године. У својој поруци наредио је да се зло лице уништи након његове смрти "да не настави своје ужасно шапутање у мом гробу". Прича се муњевито ширила широм Америке, а јавност је тражила више детаља о Мордрејку. Чак су и неки медицински стручњаци повјеровали у наводе.
Године 1896, амерички љекари Џорџ М. Гулд и Волтер Л. Пајл укључили су Мордрејков случај у своју књигу "Аномалије и занимљивости медицине", збирку необичних медицинских феномена. Иако су били угледни офталмолози, у овом случају показали су се наивним.
За разлику од фиктивног професора Квирела из серијала о Харију Потеру, друго Едвардово лице заправо није могло говорити. Ипак, чланци из тог времена тврдили су да се друго лице може смијати, плакати и производити "чудне звуке". Прва широко распрострањена верзија приче потиче из часописа "Аномалије и куриозитети медицине" из октобра 1896. године, гдје се наводи: "На полеђини главе било је још једно лице, лице прелијепе дјевојке."
Међутим, детаљна анализа "Музеја обмана" открила је да је текст у медицинском часопису заправо преписан из чланка "The Boston Sunday Post", у којем су истовремено описивани и други необични случајеви – жена полу човек, полу краб, или огромни паук. Без других извора и медицинских доказа, закључује се да је Едвард Мордрејк вјероватно плод маште колумнисте и аутора научне фантастике Чарлса Лотина Хилдрета, који је био познат по бројним "обманама" у то вријеме.
Фотографија лобање која се често повезује са Мордрејком заправо није оригинална – то је скулптура умјетника Еварта Шиндлера, инспирисана легендом. Ово је потврдио и портал Ифлсциенце, а преноси Национална Географија
(Курир)
