Зашто неке животиње једу своје младунце: Научници откривају који фактори утичу на канибализам

Животињски филијални канибализам је забиљежен код риба, инсеката, па чак и код домаћих љубимаца.
Генерално, канибализам над младунцима је изузетно распрострањен – кажу научници са Шведског универзитета пољопривредних наука у Упсали.
– То је алат многих врста, нешто уграђено у њихове репродуктивне стратегије.
Код више од 1.500 познатих канибалистичких врста, канибализам родитеља према дјеци је забиљежен код веома разноликих створења попут пешчаних главоча, јеленака и домаћих љубимаца. Чудно је то што овакво понашање, које се назива филијални канибализам, често коегзистира са родитељством: многе од врста које једу своје младе обично се старају о њима. Дјелује не само језиво, већ нелогично и контрапродуктивно.
Ако животиње имају инстинкт да се размножавају и обезбиједе опстанак потомства, које силе би их могле навести да то исто потомство униште? Иако можда дјелује противречно, постоји много разлога због којих једење сопствених младунаца заправо може бити од користити за дугорочни репродуктивни успјех животиње.
Размножавање је инвестиција, а родитељство још већа, али различите животиње улажу различите количине времена, енергије и ресурса у своје младе. Најмање је вероватно да ће своје младунце појести оне животиње које се спорије размножавају, као што су слонови или китови, које одгајају само једног младунца у дугом периоду – ако сте заробљени бригом о једном једином потомку и улажете много труда у то, мања је вјероватноћа да ће доћи до канибализма.
Већа је вјероватноћа да ће животиње са бржим репродуктивним циклусима јести своје младунце. Врсте које имају велика легла могу бити склоније делимичном филијалном канибализму – поједу само понеког младунца, пошто је живот јединке мање важан него укупан репродуктивни успјех.
Делимични и потпуни филијални канибализам (једење понеких или свих младунаца) заправо су два различита понашања са различитим разлозима. Делимични филијални канибализам је најчешћи код животиња попут инсеката, паука и риба, које могу имати стотине или чак хиљаде младунаца истовремено.
Неки од ових родитеља поједу неколико потомака ако немају шта друго да једу. Други то чине да би осигурали да младунци имају довољно хране. Студија из 1987. о лешинарским бубама сугерисала је да кад нема довољно хране инсекти поједу део потомства како би преживјели младунци били добро нахрањени.
Неки сисари, укључујући познате животиње попут мачака, паса и свиња, могу појести поједине чланове легла који су мртворођени или имају мале шансе за опстанак због болести. То може бити начин да се обнови енергија првобитно уложена у стварање потомства — порођај је за мајке увијек исцрпљујући.
Истраживачи су идентификовали многе друге разлоге за делимични филијални канибализам, укључујући смањивање пренатрпаности, одржавање равнотеже међу половима или чак утицај неке паразитске инфекције.
Дјелимични филијални канибализам примећује се и у случајевима кад један родитељ смањује број младунаца који му генетски не припадају. Неки мужјаци риба могу „нањушити“ да ли су младунци њихови или не путем хемикалија које се ослобађају током излегања. Међутим, то је против жеља мајке, јер је она и даље у сродству са свим младунцима и жели да обезбеди њихов опстанак.
Тако може доћи до сукоба између женке која жели да заштити своје младунце и мужјака који жели да их поједе. Код рибљих врста у којима мужјаци и женке заједно брину о потомству, мајке често чувају јаја, док очеви патролирају подручјем и пазе на безбједност.
– Ово је начин да женка пажљиво надгледа легло и увери се да мужјак не ради нешта што она не жели – кажу истраживачи. „Конфликт (у погледу канибализма) решава се тако што женка држи мужјака подаље од потомства“.
Потпуни филијални канибализам „најчешће се јавља у ситуацијама кад величина легла може драматично да варира од једног до другог репродуктивног покушаја“.
– Ако се деси да у једном репродуктивном покушају имате мало легло, или мање него што сте се надали, може доћи до тога да родитељ поједе све младунце како би се кренуло испочетка и покуша да добије ново, веће и врједније легло – кажу истраживачи.
Ова врста канибализма се виђа код малих сисара попут глодара и зечева. Студије су идентификовале стрес као фактор који утиче на то да женке глодара поједу своје младе. У опасном окружењу, кад су шансе потомства за преживљавање мале, потпуни канибализам повећава шансу женке да преживи и да се поново размножава кад услови буду безбједнији.
Већина досадашњих научних истраживања о канибализму родитеља према младунцима изведена је на рибама, делом зато што „рибе имају широк спектар животних историја и много разноврсних стратегија родитељства“. Значајан број истраживања урађен је и на глодарима, али далеко мање на другим типовима животиња.
Студије су подељене између посматрања у природи и контролисаних лабораторијских услова. Иако оба приступа имају важну улогу у истраживању животињског понашања, увек постоји могућност да вештачки лабораторијски услови утичу на ниво канибализма родитеља према потомству. Постоје и многа друга питања у вези са овим понашањем поред питања коју корист животиње имају од тога.
Истраживачи идентификују начин на који би канибализам родитеља према потомству могао еволуирати, и како би се могао развијати током живота индивидуалне животиње, као неке од недовољно истражених области, преноси Телеграф.
Све у свему, научници су установили да је ова тема много сложенија и присутнија него што се мислило.
– Тек сад схватамо да постоји много мотивационих фактора за ово понашање. И вјероватно ћемо у будућности открити још разлога.
