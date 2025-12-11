Како усамљеност утиче на здравље?

Извор:
11.12.2025
07:25
Према ријечима стручњака усамљеност може утицати ментално и физичко здравље, а у новом извјештају се категорише као „скривена епидемија“.
Анкета Америчког психијатријског удружења из 2025. године показала је да је 33 процента одраслих искусило осјећај усамљености барем једном недјељно током године - што је повећање за три процената у односу на претходну годину.
Нова студија објављена у часопису ПЛОС Оне идентификовала је усамљеност као „снажан и независан предиктор депресије и лоших здравствених исхода“. Усамљеност има способност да утиче на „сваки аспект здравља“, и менталног и физичког, истакли су аутори. Да би измјерили утицај усамљености, истраживачи су прво питали 47.318 Американаца старости између 18 и 64 године: „Колико често се осјећате усамљено?“
Генерално, више од 80 процената учесника је навело одређени степен усамљености, а жене су „досљедно“ пријављивале већу вјероватноћу депресије и дана лошег менталног здравља него мушкарци.
“Наша студија истиче да усамљеност није само емоционално стање – она има мјерљиве посљедице и по ментално и по физичко здравље. Рјешавање проблема усамљености може бити кључни приоритет јавног здравља за смањење депресије и побољшање општег благостања - закључили су аутори”.
Брз одговор овдје је проналажење нових начина за дружење и оснажите већ постојеће односе. Психолози препоручују да се свјесније уложи труд у јачање постојећих односа.
“Ово може бити са пријатељем, чланом породице или заиста са било ким ко вам је важан. Редовно заказана посјета ради повезивања може помоћи у продубљивању односа који већ имате, а такође вас подсјећа да ускоро имате тачку додира са неким до кога вам је стало”, савјетује терапеут Колен Маршал.
