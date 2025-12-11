Logo
Large banner

Позната пјевачица народне музике прима пензију мању и од минималне: ''Да нема дјеце, не знам како бих''

Извор:

Телеграф

11.12.2025

07:21

Коментари:

0
Позната пјевачица народне музике прима пензију мању и од минималне: ''Да нема дјеце, не знам како бих''

Пјевачица Нада Обрић једна је од јавних личности која прима најмању пензију на естради. Њено мјесечно примање, како медији преносе, наводно је мање од просјечне пензије у Србији.

Нада Обрић говорила је о овој теми једном приликом и тада открила да њена пензија износи 16.000 динара.

Напитак чај шоља

Економија

Тешки метали пронађени у керамичким шољама

- Негдје ја кривим нас саме зато што немамо националну пензију. Радила сам 14 година у општини у Босни и Херцеговини, водила сам салон, не знам колико је укусно да причам колика ми је пензија, имам 16.000 и нешто - рекла је Нада Обрић једном приликом за Курир и додала:

- Кад сам напунила 65 година, у БиХ сам добила 40 евра пензију, сад је то 51 евро, а овдје у Србији сам добила 12.000 динара у старту и сад је то 16.000 дин. Да морам да живим само од те пензије, не знам како бих, али имам срећом дјецу која ми помажу - изјавила је пјевачица.

Купила себи гробно мјесто поред првог мужа

Подсјетимо, како је раније причала Нада Обрић, она већ зна гдје ће када дође вријеме за умирање.

Полиција Црна Гора

Регион

Пуцњава у Црној Гори: Рањена двојица шкаљараца

- Читала сам да се Лепа Лукић наљутила кад су је питали је л' написала тестамент и купила гробно мјесто. Е, па, ја не бјежим од тога. Биће то у Београду, на Бежанијском гробљу - рекла је Нада и додала:

- Иако сам се од бившег мужа Аце развела прије 18 година, јер ме је преварио, ја сам ипак одлучила да када умрем будем сахрањена у исту гробницу са њим. Ипак са тим човејком имам двоје дјеце Итану и Сашу. Вјероватно ће сад многи и да ме осуђују, али баш ме брига, то је моја коначна одлука и крај - објаснила је Нада Обрић једном приликом, па се још надовезала:

- Ја нисам писала тестамент, јер међу мојом дјецом нема зле крви, знају они шта имам и шта ће да подијеле. Немам страх од тога да унапријед распоређујем и дијелим. Мој покојни муж и ја смо све то на вријеме ријешили - изјавила је пјевачица.

horoskop

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

Подијели:

Тагови:

Nada Obrić

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Оборена 32 украјинска дрона изнад Москве, аеродроми затворени више сати

3 ч

0
Вјера кадионица црква свештеник

Друштво

Обиљежавамо Светог Стефана: Помаже паровима који не могу имати дјецу, једну ствар треба избјегавати

3 ч

0
Struja, električna energija

Бања Лука

Бројне улице и насељa данас без струје

3 ч

0
Пленковић у Бањалуци

Регион

Пленковић у Бањалуци

3 ч

0

Више из рубрике

Да ли знате право име Миле Китића? Ево шта му пише у документима

Сцена

Да ли знате право име Миле Китића? Ево шта му пише у документима

13 ч

0
Александра Бурсаћ, пјевачица

Сцена

Породила се Александра Бурсаћ: Ево које име је одабрала за кћерку

15 ч

0
Весни Змијанац погоршано здравствено стање, задржана у болници

Сцена

Весни Змијанац погоршано здравствено стање, задржана у болници

16 ч

0
Џејла Рамовић годинама шутјела о проблему који је имала у такмичењу

Сцена

Џејла Рамовић годинама шутјела о проблему који је имала у такмичењу

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

08

Ова два знака очекују абнормални финансијски приливи

10

05

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

10

00

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

09

57

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

09

55

Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner