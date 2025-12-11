Позната пјевачица народне музике прима пензију мању и од минималне: ''Да нема дјеце, не знам како бих''

Извор:
Пјевачица Нада Обрић једна је од јавних личности која прима најмању пензију на естради. Њено мјесечно примање, како медији преносе, наводно је мање од просјечне пензије у Србији.
Нада Обрић говорила је о овој теми једном приликом и тада открила да њена пензија износи 16.000 динара.
- Негдје ја кривим нас саме зато што немамо националну пензију. Радила сам 14 година у општини у Босни и Херцеговини, водила сам салон, не знам колико је укусно да причам колика ми је пензија, имам 16.000 и нешто - рекла је Нада Обрић једном приликом за Курир и додала:
- Кад сам напунила 65 година, у БиХ сам добила 40 евра пензију, сад је то 51 евро, а овдје у Србији сам добила 12.000 динара у старту и сад је то 16.000 дин. Да морам да живим само од те пензије, не знам како бих, али имам срећом дјецу која ми помажу - изјавила је пјевачица.
Подсјетимо, како је раније причала Нада Обрић, она већ зна гдје ће када дође вријеме за умирање.
- Читала сам да се Лепа Лукић наљутила кад су је питали је л' написала тестамент и купила гробно мјесто. Е, па, ја не бјежим од тога. Биће то у Београду, на Бежанијском гробљу - рекла је Нада и додала:
- Иако сам се од бившег мужа Аце развела прије 18 година, јер ме је преварио, ја сам ипак одлучила да када умрем будем сахрањена у исту гробницу са њим. Ипак са тим човејком имам двоје дјеце Итану и Сашу. Вјероватно ће сад многи и да ме осуђују, али баш ме брига, то је моја коначна одлука и крај - објаснила је Нада Обрић једном приликом, па се још надовезала:
- Ја нисам писала тестамент, јер међу мојом дјецом нема зле крви, знају они шта имам и шта ће да подијеле. Немам страх од тога да унапријед распоређујем и дијелим. Мој покојни муж и ја смо све то на вријеме ријешили - изјавила је пјевачица.
