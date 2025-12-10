Весни Змијанац погоршано здравствено стање, задржана у болници

Извор:
Агенције
10.12.2025
17:21
Коментари:0
Пјевачици Весни Змијанац је продужен боравак у болници због лошег здравственог стања.
Она је, како пишу медији, подвргнута даљим испитивањима.
Након што је Весни Змијанац указана помоћ љекара, пуштена је кући, међутим с обзиром на то да јој је опет позлило, љекари су је вратили у болницу на даља испитивања.
Весни је данас продужен боравак у болници ради даљих испитивања, због лошег здравственог стања, пише Пинк.рс.
Пјевачица се иначе прије пет дана огласила из болнице и открила како се осјећа.
“Драги моји, само да вам јавим да сам добро. Морам да одморим, задала сам себи темпо као када сам била млада. Сутрашњи наступ у Добоју померамо за други датум, ускоро вам јављам када. Воли вас ваша Весна- написала је тада.
(ГрандТВ)
Сцена
3 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
9 ч0
Најновије
Најчитаније
19
00
18
57
18
55
18
50
18
41
Тренутно на програму