Весни Змијанац погоршано здравствено стање, задржана у болници

10.12.2025

17:21

Пјевачици Весни Змијанац је продужен боравак у болници због лошег здравственог стања.

Она је, како пишу медији, подвргнута даљим испитивањима.

Након што је Весни Змијанац указана помоћ љекара, пуштена је кући, међутим с обзиром на то да јој је опет позлило, љекари су је вратили у болницу на даља испитивања.

Весни је данас продужен боравак у болници ради даљих испитивања, због лошег здравственог стања, пише Пинк.рс.

Пјевачица се иначе прије пет дана огласила из болнице и открила како се осјећа.

“Драги моји, само да вам јавим да сам добро. Морам да одморим, задала сам себи темпо као када сам била млада. Сутрашњи наступ у Добоју померамо за други датум, ускоро вам јављам када. Воли вас ваша Весна- написала је тада.

(ГрандТВ)

