Велика акција Европола: На удару "Балкански картел", ухапшене три особе

Европол је, у сарадњи са полицијским агенцијама БиХ, Србије, Аустрије, Хрватске и Њемачке извео велику међународну операцију усмјерену против такозваног „Балканског картела“.
Ухапшена су три осумњичена, а заплијењена је криминална имовина у вриједности већој од 5 милиона евра. Акција је реализована 10. децембра у Њемачкој.
"Ова координисана акција била је усмјерена на неколико високо вриједних мета (HVT), за које се вјерује да су кључне фигуре унутар картела. Према налазима истражитеља, криминална група бавила се организовањем вишетонских испорука кокаина из Колумбије, користећи различите методе кријумчарења дроге у Европу. Поред тога, мрежа је организовала прање новца преко фирми и некретнина у више земаља Европске уније и ван њених граница", наводе из Европола.
У акцији је учествовало 500 полицијских службеника који су извршили претресе на 45 локација.
"Током претреса пронађено је и одузето око 50.000 евра у готовини, два златника, већи број луксузних предмета као што су накит, сатови, торбе, затим три скупоцјена возила, те некретнине у Њемачкој и иностранству. Заплијењени су и различита документација, електроника и напуњено ватрено оружје са муницијом. Сви пронађени докази су у фази детаљне анализе", наводе из ове полицијске агенције.
Како наводе из Европола, тројица ухапшених имала су различите улоге у криминалној структури – од финансијера, до координатора и логистичких оперативаца.
"Главни осумњичени, држављанин земље западног Балкана који живи у Њемачкој, познат је по коришћењу специфичног „кокаин-логотипа“ као свог заштитног знака", кажу из Европола и додају:
"Ово није први ударац који су Европол и партнерске државе нанијели "Балканском картелу". Претходних година изведене су бројне акције, укључујући 13 хапшења у мају 2023. и 21 хапшење у октобру исте године. Европол је у свим операцијама одиграо кључну улогу у координацији, размјени информација и аналитичкој подршци."
Истражитељи истичу да је ријеч о једној од најорганизованијих и најсофистициранијих криминалних мрежа која дјелује преко више континената.
У акцији су учествовале полицијске и правосудне институције више држава, међу којима Савезна криминалистичка служба Аустрије (Bundeskriminalamt – Task Force ACHILLES), Агенција за истраге и заштиту СИПА, хрватски УСКОК, затим њемачки Федерални крими-сервис и Полиција Хесена (Bundeskriminalamt и Hessische Polizei), као и Служба за борбу против организованог криминала Србије (СБПОК).
"Операција се сматра једним од највећих удараца на Балкански картел у протеклој деценији, а истрага се наставља", наводе из Европола.
