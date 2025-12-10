Извор:
РТ Балкан
10.12.2025
18:01
Постоји неколико кључних разлога због којих се Европа тако упорно противи плановима за рјешавање украјинске кризе, и то није само жеља да се нанесе пораз Русији или, у најмању руку, да јој се наметну сопствени услови, написао је на свом Телеграму руски сенатор Алексеј Пушков.
Он је објаснио да је ствар у томе да је током ових година цјелокупна логика европске политике изграђена на ратној парадигми и потпуном раскиду са Русијом.
"На томе почива и читав садашњи 'политички идентитет' Европске уније. Прекидање конфликта подрива и ту логику, и тај идентитет, као и ставове њених носилаца, односно садашњих лидера ЕУ и Британије", истакао је Пушков.
Руски сенатор је затим навео само неколико критичних питања која ће за њих неминовно искрснути након постизања договора.
"Прво: чиме ће се моћи оправдати раскид енергетских и економских веза са Русијом, који гуши привреде држава ЕУ, као и одустајање од руског тржишта, гаса и нафте? У Европи има доста предузетника који сада морају да ћуте, али сматрају да послије кризе треба брзо обновити пословне односе са Русијом и залагати се за очување и проширење набавки нафте и посебно гаса", нагласио је он.
Као други проблем указао је пријем Украјине у ЕУ. Како је напоменуо, тренутно се обећање о чланству доживљава као облик политичке подршке кијевском режиму и његовом руководству.
"Али престанком конфликта контекст се мијења. Поставиће се питање сврсисходности пријема државе чији буџет критично зависи од западне помоћи, а економија јој је упола разорена. Поред тога, у више земаља ЕУ не желе конкуренцију јефтиније украјинске пољопривредне производње", подвукао је Пушков.
Напоменуо је да Кијеву могу, и то нарочито у конзервативним круговима у Пољској, поново замјерити и величање Бандере, као и Организације украјинских националиста Украјинске устаничке армије, одговорних за Волински покољ.
"Треће: како ће лидери ЕУ и русофобни кругови одржати садашњи ниво медијског и друштвеног непријатељства према Русији? Без таквог набоја биће им много теже да наставе путем милитаризације Европе и издвајања све више новца за војне сврхе. Под знаком питања би се нашла цијела политика ЕУ усмјерена на припреме за будући рат са Русијом", појаснио је Пушков.
Што се тиче четвртог проблема, руски сенатор је скренуо пажњу на то да ЕУ не зна шта да ради са украјинским избјеглицама – што стварним, што измишљеним – посебно јер је њихово збрињавање скупо и изазива све веће незадовољство у више држава Уније.
"Док трају борбена дејства, противљење њиховом смјештају сматра се политичким некоректним, али послије рата, узимajући у обзир финансијске проблеме многих чланица ЕУ, ситуација ће се неминовни променити", нагласио је руски сенатор.
Као пети проблем указао је на спречавање даљег ширења унутрашњих пукотина у ЕУ, које су већ сада очигледне у погледу степена подршке Украјини, односа према политици америчког лидера Доналда Трампа, тзв. "новим вриједностима", миграционој политици, као и односу према дијалогу са Русијом.
"Ратна ситуација помаже либералном клану који управља ЕУ да позива на јединство и одржава бар његову привидну верзију, иако и то (јединство) већ пуца. Са окончањем рата, линије краха ће се продубити, како међу чланицама ЕУ, тако и унутар њих. А руководство Уније ће остати само са сопственим унутрашњим 'демонима'", упозорио је Пушков.
