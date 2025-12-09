Калас: ЕУ неће подстицати Украјину да прави уступке у рјешавању сукоба

Извор:
09.12.2025
Европска унија неће утицати на Кијев да направи уступке у преговорима о рјешавању сукоба, изјавила је шефица дипломатије ЕУ Каја Калас у Европском парламенту, преноси агенција РИА Новости.
"Имали смо мировни план који смо представили, али је идеалистички јер не можемо натјерати Украјину да направи такве уступке – мислим да је то фундаментално погрешно. Стога су нам потребни одређени захтјеви, и ми смо их припремили, укључујући и оно што желимо да видимо од Русије", навела је Каласова.
Према њеним ријечима, да би било који мировни план функционисао, "потребни су Европљани".
"Можете предложити било шта, али ако се Европљани или Украјинци не сложе са тим, то једноставно неће функционисати", сматра она.
Такође је изјавила да Европљани наводно имају своје "полуге" при изношењу својих своје захтјева Русији.
Руски предсједник Владимир Путин је раније је назвао европске приједлоге о мировном плану америчког предсједника Доналда Трампа неприхватљивим. Када покушавају да сугеришу некакве "измјене" у одредбама Трамповог мировног плана, све оне имају за циљ да поремете склапање споразума, објаснио је Путин.
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто је данас изјавио на састанку са руским колегом Сергејем Лавровом да ће они који су до сада сметали мировним иницијативама, и даље наставити са тим, а да ће Будимпешта покушати то да спријечи.
